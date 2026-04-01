تركيا تنفي استخدام قاذفات أمريكية لقاعدة إنجرليك

نفت تركيا، الثلاثاء، صحة تقارير متداولة بشأن استخدام قاذفات أميركية لقاعدة إنجرليك الجوية بولاية أضنة، مؤكدة أن تلك الادعاءات "مضللة" ولا تعكس واقع الأنشطة الجارية في القاعدة.

وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع للرئاسة التركية في بيان إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هبوط وإقلاع قاذفات من طراز "بي-1 بي لانسر" في القاعدة غير صحيح، موضحا أن الصور والمقاطع المنتشرة قديمة وتعود إلى تدريبات دورية مخطط لها مسبقا.

وأكد البيان أن إعادة نشر مواد قديمة على أنها حديثة تمثل "محاولة تضليل متعمدة" تهدف إلى إظهار تركيا كأنها طرف مباشر في الصراعات الإقليمية الجارية، رغم تبنيها موقفا يدعو إلى التهدئة وإحلال السلام.

ودعا المركز إلى عدم الانجرار وراء "المحتويات التلاعبية" أو الادعاءات مجهولة المصدر، خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي تشهدها المنطقة.

يأتي هذا النفي في ظل تصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، منذ 28 فبراير/شباط الماضي، إذ تتبادل الأطراف الهجمات الصاروخية والجوية.

وسبق أن تداولت حسابات مختلفة وناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطلع مارس/آذار الماضي، مقطع فيديو زعمت أنه يوثق اللحظات الأولى لهجوم إيراني استهدف قاعدة إنجرليك الأمريكية، قبل أن يقوم مركز مكافحة التضليل الإعلامي بنفي صحة الادعاءات المتداولة.