تحركات بريطانية لتعزيز الدفاعات الجوية في دول الخليج

أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، تعزيز تعاونها الدفاعي مع دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال إرسال فرق ومنظومات دفاع جوي متطورة وتمديد انتشار قواتها الجوية، وذلك في ظل التصاعد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وجاء هذا الإعلان في بيان للمتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا جوسلين وولار، عقب جولة أجراها وزير الدفاع البريطاني جون هيلي شملت السعودية وقطر والبحرين.

وأوضحت المتحدثة أن المباحثات التي أجراها هيلي مع قادة المنطقة ركزت على تطورات الحرب بالمنطقة وأمن مضيق هرمز وسبل تعزيز الشراكة الدفاعية، تزامنا مع دخول المواجهات العسكرية شهرها الثاني.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، في حين ترد الأخيرة باستهداف ما تقول إنها مصالح وقواعد أمريكية في دول خليجية والأردن، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن المرتبطة بواشنطن وتل أبيب وحلفائهما.

تعزيزات عسكرية ومنظومات دفاعية

ووفقا للبيان الحكومي البريطاني، قررت لندن تمديد وجود سرب طائرات "تايفون" البريطاني القطري المشترك في قاعدة الدخان الجوية، الذي ينفذ طلعات دفاعية مستمرة في أجواء قطر والبحرين والأردن والإمارات ضمن مهام "دعم الأمن الإقليمي لتلك الدول".

وفي السعودية، أبلغ الوزير البريطاني نظيره السعودي خالد بن سلمان بوصول منظومات الدفاع الجوي "سكاي سابر" هذا الأسبوع، مدعومة بفرق فنية ورادارات ومنصات إطلاق صواريخ.

كما شملت التعزيزات البريطانية إرسال منظومة دفاع جوي قصيرة المدى وفريق خبراء لدمجها في المنظومة الدفاعية للبحرين، إضافة إلى وصول منظومة "رابيد سنتري" لصواريخ أرض-جو، ومنظومة "أوركوس" للكويت وهي المنظومة التابعة لسلاح الجو الملكي والمتخصصة في الكشف المبكر عن المسيّرات والتصدي لها.

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن الطيارين البريطانيين سجلوا أكثر من 1280 ساعة طيران منذ اليوم الأول للحرب لحماية مصالح بلاده وحلفائها.

وتأتي هذه التحركات في وقت تشير فيه الإحصاءات إلى تعرُّض 7 دول عربية لاستهداف بنحو 5558 صاروخا وطائرة مسيّرة إيرانية خلال شهر من القتال. وتصدرت الإمارات قائمة الدول الأكثر تعرُّضا للهجمات، تليها الكويت والبحرين وقطر والسعودية والأردن.