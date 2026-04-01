بسبب الهتافات ضد الاسلام.. مغردون يطالبون "الفيفا" بعقوبات رادعة ضد الاتحاد الإسباني

شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي إسبانيا ومصر في مدينة برشلونة، ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026، أحداثا وصفتها الصحافة الإسبانية بـ"المخزية"، إثر ترديد قطاع من الجماهير هتافات عنصرية ومعادية للمسلمين، مما وضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مواجهة عقوبات دولية مرتقبة.

فور انطلاق صافرة البداية، انطلقت هتافات الجماهير الإسبانية في مدرجات ملعب "كورنيا ال برات" للتعبير عن مواقفها العدائية من الإسلام؛ حيث بدأت التوترات بإطلاق صافرات استهجان حادة أثناء عزف النشيد الوطني المصري.

ومع مرور 10 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، تعالت أصوات في المدرجات بهتافات جماعية تقول: "المسلم هو من لا يقفز"، في إشارة اعتبرها مراقبون إقحاما صريحا لخطاب الكراهية الديني في المحافل الرياضية.

لامين جمال.. الضحية والمنقذ

وفي مفارقة لافتة، نالت هذه الهتافات من النجم الإسباني الصاعد لامين جمال، اللاعب المسلم من أصول مغربية، والذي كان أكثر من حظي بتصفيق الجمهور خلال اللقاء.

وذكرت تقارير ميدانية أن لامين بدا متأثرا وغاضبا بشدة من سلوك الجماهير؛ حيث سارع إلى مغادرة أرضية الملعب فور إطلاق صافرة النهاية دون تحية الجمهور، في خطوة احتجاجية غير معتادة من النجم الشاب.

ورغم محاولات إدارة الملعب تدارك الموقف عبر بث رسائل تحذيرية على الشاشة العملاقة ومكبرات الصوت، تذكّر بالتشريعات التي تحظر العنف وكراهية الأجانب، فإن الهتافات تكررت مجددا، مما عكس فشل الإجراءات التنظيمية في كبح جماح الفئة العنصرية داخل المدرجات.

غضب على المنصات

ورصدت حلقة (2026/04/1) من برنامج "شبكات" تفاعلا واسعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة، حيث انقسمت الآراء بين المطالبة بإجراءات حازمة تُوقف اللعب فورا، وبين منتقدين لما وصفوه بـ"ازدواجية المعايير" الدولية في التعامل مع خطاب الكراهية.

فقد دعا عبد الله إلى موقف أكثر صرامة من الحكام، قائلا:

المفروض حكم المباراة كان يوقف اللعب ويهدد بإلغاء المباراة.. أليس الجمهور الإسباني عنصريا في هاللقطة؟!!!

وفي المقابل، حاول فيكتور الدفاع عن الأغلبية الإسبانية بقوله:

هؤلاء الناس لا يمثلون غالبية الإسبان… فإسبانيا هي من أكثر البلدان التي رفعت صوتها ضد الإبادة الجماعية في غزة

أما أروى فقد تعاطفت مع لامين جمال مقترحة عليه التفكير في مستقبله خارج إسبانيا نتيجة هذا الاستهداف فعلقت:

جمهور مسيء.. أتمنى لامين يمال "المسلم" يقهرهم ويغادر منتخب إسبانيا وبرشلونة كمان وينضم لليونايتد

من جهته، انتقدت شهد التهاون مع الواقعة فكتبت:

لو صايره عندنا لقالوا عنصريين.. أتمنى مصر ما يسكتون ويصعدون الموضوع أكثر

وبحسب المصادر الرياضية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بصدد فتح تحقيق في الحادثة. وتتراوح العقوبات المتوقعة بحق الاتحاد الإسباني بين فرض غرامات مالية باهظة، أو حرمان المنتخب الإسباني من جماهيره عبر إغلاق الملعب في مبارياته المقبلة، كإجراء تأديبي ضد تكرار ظواهر "الإسلاموفوبيا" في الملاعب الأوروبية.

وعلى الصعيد الإعلامي، وصفت كبرى الصحف الرياضية الإسبانية الواقعة بـ"المشينة". وذكرت صحيفة "إل باييس" أن "العنصرية في كرة القدم باتت تُحرج إسبانيا دوليا"، بينما تصدر عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو": "العنصرية ما زالت تلوث الرياضة في القرن الواحد والعشرين".

سياسيا ورياضيا، قدّم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، "رفائيل لوزان"، اعتذارا رسميا لنظيره المصري "هاني أبو ريدة"، مؤكدا رفض الاتحاد المطلق لهذه السلوكيات.

كما ندد مدرب المنتخب الإسباني "لويس دي لا فوينتي" بالواقعة، مشددا على أن "كراهية الأجانب وعدم الاحترام غير مقبولين على الإطلاق في كرة القدم".