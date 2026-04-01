أخبار|الشرق الأوسط

مسيّرات تستهدف مطاري الكويت وبغداد واعتراضات بالسعودية

حفظ

Fire and smoke plumes rise from a U.S. diplomatic facility near Baghdad airport, which the Iraqi security sources said was following drone attacks,in Baghdad, Iraq, in this screengrab obtained from a social media video released on March 20, 2026. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. VERIFICATION: Reuters was able to verify the location by the tower, buildings and vegetation that matched the file and satellite imagery of the area. The date when the video was filmed was not verified, however, on March 20 security sources told Reuters that a drone attack targeted the diplomatic facility of the United States near Iraq's Baghdad airport and a fire was reported. No old results of the video were found posted online before March 20.
تصاعد أعمدة النار والدخان من منشأة دبلوماسية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الشهر المنقضي (رويترز)
Published On 1/4/2026

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" تنفيذ 23 عملية هجومية خلال يوم واحد، استهدفت قواعد ومصالح تابعة لما وصفته بـ"العدو" في العراق والمنطقة، مؤكدة استخدام عشرات الطائرات المسيّرة، في حين استهدفت هجمات الكويت والسعودية.

وفي تطور متصل، أفادت مصادر أمنية عراقية بانفجار طائرة مسيّرة مفخخة، فجر الأربعاء، داخل مركز الدعم الدبلوماسي الأمريكي الواقع في مجمع مطار بغداد الدولي، وهو مركز دعم لوجستي وإداري للدبلوماسيين والموظفين الأمريكيين في العراق، يشمل مكاتب إدارية ومرافق سكنية ومستودعات ومناطق أمنية خاصة.

واجهة مطار بغداد الدولي حيث استهدفت مسيّرة مركز الدعم الأمريكي في مجمعه (الجزيرة)

ورغم أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، فإنه يندرج ضمن سلسلة الهجمات اليومية التي تستهدف المصالح الأمريكية منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي إقليم كردستان العراق، أفادت مراسلة الجزيرة بأن الدفاعات الجوية تصدت لأربع مسيّرات في سماء أربيل، وكشف محافظ المدينة عن تعرُّضها لأكثر من 20 هجوما بالمسيّرات.

هجمات بالخليج

وفي دول الخليج، قالت هيئة الطيران المدني الكويتية، فجر الأربعاء، إن مطارالكويت تعرَّض لهجمات بمسيّرات من قِبل إيران والفصائل التي تدعمها، مشيرة إلى استهداف خزانات وقود في المطار الدولي أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وبيَّن المتحدث باسم الهيئة عبد الله الراجحي أن فرق الطوارئ الكويتية تعاملت مع الحادث، مشيرا إلى أنه وفق تقارير أولية فإن الأضرار مادية ولم تُسجَّل أي إصابات.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع على لسان متحدثها الرسمي أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين خلال الساعات الماضية.

وأفادت الداخلية البحرينية بإخماد الدفاع المدني حريقا اندلع في منشأة تابعة لإحدى الشركات جرّاء هجوم إيراني، وذلك عقب إطلاق صفارات الإنذار للمرة الثانية فجرالأربعاء.

إعلان

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تتعرض دول خليجية وعربية لاستهدافات بصواريخ إيرانية، في إطار استهداف طهران ما تصفها بـ"قواعد ومصالح أمريكية في دول المنطقة" ردا على الغارات الأمريكية الإسرائيلية.

لكنَّ الهجمات الإيرانية استهدفت أماكن مدنية ومنشآت الطاقة، وأسقطت قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأبنية في دول الخليج، وهو ما أدانته دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان