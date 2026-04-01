10 آلاف غارة و4 آلاف هدف.. إسرائيل تعلن حصيلة ضرباتها على إيران

قال الجيش الإسرائيلي إن عمليته العسكرية داخل الأراضي الإيرانية لا تزال "مستمرة بقوة"، في ظل استمرار الهجمات التي ينفذها على عدة جبهات بالتوازي مع الضربات داخل إيران.

وجاءت هذه التصريحات في منشور للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، حيث قال إن الجيش الإسرائيلي نفذ منذ بدء عملية "زئير الأسد" في إيران "نحو 800 طلعة هجومية" ألقى خلالها "أكثر من 16 ألفا من الذخائر المختلفة".

وأضاف أيضا أنه تم "اغتيال أكثر من 2000 جندي وقائد تابعين للنظام الإيراني" خلال الهجمات الجوية التي تستهدف مواقع داخل إيران.

آلاف الغارات

كما قال إن الجيش الإسرائيلي شن نحو 10 آلاف غارة استهدفت نحو "4 آلاف هدف إرهابي"، على حد وصفه، مستخدما في ذلك نحو 16 ألف ذخيرة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن عملياته لم تقتصر على الساحة الإيرانية فحسب، بل امتدت إلى مختلف مسارح الحرب، إذ قال إن قواته "هاجمت نحو 7 آلاف هدف في جميع مسارح الحرب" بالتوازي مع الهجمات على إيران.

وجدد الجيش تأكيده أن "العملية في إيران مستمرة بقوة"، في إشارة إلى أن العمليات العسكرية لم تصل بعد إلى مرحلة التراجع، وأن التصعيد سيظل قائما في الفترة المقبلة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، خلّفت آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين وسياسيين، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.