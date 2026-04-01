كشف تقرير لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) أن معدلات الانتحار بين قوات الخدمة الفعلية في الجيش الأمريكي ارتفعت تدريجيا بين عامي 2011 و2024، في حين ظلت المعدلات في الحرس الوطني وقوات الاحتياط مستقرة إلى حد كبير.

وركز التقرير الصادر أمس الثلاثاء بشكل خاص على الوفيات الناجمة عن الانتحار في صفوف الجيش عام 2024، التي تراجعت بنسبة 11% ليصل عددها إلى 471 حالة مقارنة بعام 2023.

لكنَّ التقرير ذكر أنه من المبكر معرفة إن كان الانخفاض الذي شهده عام 2024 في معدلات الانتحار بين قوات الخدمة الفعلية يشير إلى تغيُّر في الاتجاهات الطويلة الأمد.

وأوضح التقرير أن معدل حالات الانتحار لكل 100 ألف عسكري شهد انخفاضا في العام نفسه مقارنة بعام 2023، لافتا إلى أن إحصاءات الجيش تعكس عموما معدلات الانتحار في المجتمع الأمريكي كله.

وذكر أن العسكريين الذين قتلوا أنفسهم في 2024 كانوا من المجندين الذكور دون سن الثلاثين، في حين بلغ عدد الوفيات في صفوف قوات الخدمة الفعلية 302 حالة، وسجلت قوات الاحتياط 64 حالة، والحرس الوطني 105 حالات.

ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف العسكريين في الخدمة الفعلية الذين انتحروا في عام 2024 كانوا يعانون اضطرابات نفسية تم تشخيصها، مثل اضطراب تعاطي الكحول أو الاكتئاب أو القلق، مبيّنا أن ثلثهم واجه صعوبات في بيئة العمل، في حين عانى 45% منهم مشكلات في علاقاتهم العاطفية والخاصة.

يشار إلى أن هذا التراجع جاء خلال فترة تولّي وزير الدفاع لويد أوستن الذي شغل المنصب في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي سجلته حالات الانتحار في الجيش خلال عام 2023.

وقد أصبحت جهود الوقاية من الانتحار محور اهتمام متزايد داخل الجيش في السنوات الأخيرة، إذ أعلن أوستن أنها تمثل أولوية قصوى خلال فترة ولايته. وعمل كبار القادة في البنتاغون وعبر مختلف فروع القوات المسلحة على تطوير برامج لزيادة الدعم النفسي للعسكريين، وتعزيز التوعية بسلامة الأسلحة النارية، وآليات حفظها وتأمينها.

كما أشار التقرير إلى "قانون براندون"، وهو تشريع صدر عام 2021 عقب انتحار بحّار في البحرية، ويسمح للعسكريين بطلب المساعدة بسرية تامة "لأي سبب، وفي أي وقت، وفي أي بيئة".

وفي عام 2023، جرى الإبلاغ عن 523 حالة انتحار، مقارنة بـ493 حالة في عام 2022، وارتفع عدد المنتحرين من قوات الخدمة الفعلية إلى 363 بعد أن كان 331.