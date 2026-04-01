البحرين: مشروع القرار بشأن مضيق هرمز يسعى إلى "حل مستدام"

أعلن مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تدفع باتجاه اعتماد مشروع قرار أممي يهدف إلى وضع حد لما وصفه بـ"الخنق والإرهاب الاقتصادي" في مضيق هرمز، وذلك تزامنا مع تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر أبريل/نيسان الجاري.

وقال الرويعي -خلال مؤتمر صحفي في نيويورك- إن مشروع القرار المتعلق بمضيق هرمز يسعى لإيجاد "حل مستدام" لتهديدات الملاحة التي استمرت لأكثر من 4 عقود، مشددا على أن حماية الممرات المائية تعد مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يجوز استخدامه كأداة للضغط السياسي أو العسكري.

وأضاف أن المجلس سيعقد جلسة خاصة بأمن البحار في 27 من الشهر الجاري لمناقشة التطورات الأخيرة في مضيق هرمز، معتبرا أن استمرار التهديدات يشكل خطرا يتجاوز حدود الإقليم ليطال أمن الطاقة العالمي والاقتصاد الدولي برُمته.

وقدّم المندوب البحريني إحصائيات محدثة حول حجم الأضرار التي لحقت ببلاده جراء الهجمات الإيرانية؛ حيث كشف عن تعرضها لـ186 صاروخا و419 طائرة مسيّرة خلال شهر واحد من الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأكد الرويعي أن الهجمات استهدفت بنى تحتية مدنية حيوية شملت محطات لتحلية المياه، وخزانات نفطية، ومباني سكنية وفنادق.

وجدد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة تمسك بلاده بحق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ونفى ادعاءات إيران بأن الهجمات التي تعرضت لها انطلقت من أراضي دول مجلس التعاون الخليجي.

أولويات الرئاسة البحرينية

وتتضمن رئاسة البحرين لمجلس الأمن الدولي في أبريل/نيسان أجندة مكثفة يقودها وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وتركز على 4 أولويات رئيسية هي إرساء السلام بالمنطقة، والتصدي للتهديدات الأمنية، وتعزيز التعددية الدولية، وضمان مشاركة الجميع.

واستعرض مندوب البحرين، خلال المؤتمر الصحفي، أبرز الملفات الإقليمية المطروحة على طاولة النقاش خلال الشهر الجاري، ومنها:

الشرق الأوسط وفلسطين: من خلال متابعة التطورات في غزة والضفة الغربية بجلسة مقررة في 28 أبريل/نيسان الجاري.

من خلال متابعة التطورات في غزة والضفة الغربية بجلسة مقررة في 28 أبريل/نيسان الجاري. لبنان: عبر دعم سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها ومنع جرها إلى نزاعات إقليمية، خاصة مع تزايد التهديدات الإسرائيلية باحتلال مناطق في الجنوب.

عبر دعم سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها ومنع جرها إلى نزاعات إقليمية، خاصة مع تزايد التهديدات الإسرائيلية باحتلال مناطق في الجنوب. اليمن وليبيا وسوريا: من خلال التأكيد على الحلول السياسية، ودعم مخرجات الحوار الوطني اليمني، وتوحيد المؤسسات الليبية.

ومن المقرر أن تشهد الرئاسة البحرينية فعاليات رفيعة المستوى تجمع الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية، حيث ستُعقد جلسة بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، وأخرى مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لتعزيز التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الطارئة.

وخلص السفير جمال الرويعي إلى أن رئاسة البحرين لمجلس الأمن تكتسب أهمية خاصة نظرا للتوقيت حساس الذي تشهده البلاد، مؤكدا أن المنامة ستعمل على تفعيل القرار رقم 2817 المتعلق بمطالبة إيران بوقف هجماتها على دول الخليج والأردن فورا، والذي حظي بدعم 136 دولة عضوة في الأمم المتحدة، لوضع حد لـ"السلوكيات غير المسؤولة" التي تهدد السلم والأمن الدوليين.