إندونيسيا تطالب بتحقيق دولي في مقتل جنودها بلبنان

دعت إندونيسيا، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق دولي عاجل في مقتل 3 من جنودها المشاركين ضمن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، وسط تضارب في الروايات بشأن أسباب الحوادث ومصادرها.

وقال ممثل الخارجية الإندونيسية لدى الأمم المتحدة، عمر هادي، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن: "نطالب بتحقيق مباشر من الأمم المتحدة، لا مجرد أعذار من إسرائيل"، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن الجنود الإندونيسيين قُتلوا جراء غارات إسرائيلية في حادثين منفصلين بجنوب لبنان، خلال أسبوع دامٍ شهد أيضا سقوط صحفيين ومسعفين لبنانيين في غارات إسرائيلية متواصلة.

في المقابل، أظهرت نتائج أولية لتحقيق أممي -وفق ما أعلنه رئيس عمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا- أن انفجارا على جانب الطريق استهدف موكبا لجنديين إندونيسيين، مما أدى إلى مقتلهما.

وأعلنت قوة اليونيفيل، الاثنين، مقتل جنديين من قوات حفظ السلام التابعة لها وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجروح خطيرة، جراء انفجار مجهول المصدر استهدف آليتهم قرب بلدة بني حيان في جنوب لبنان.

كذلك، أعلنت اليونيفيل، مساء الأحد، مقتل أحد عناصرها وإصابة آخر إثر سقوط قذيفة قرب بلدة عدشيت القصير جنوبي لبنان، وسط تقارير محلية أفادت بتعرض موقع تابع للوحدة الإندونيسية لقصف مدفعي إسرائيلي.

من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الحادث، مؤكدا أن تحقيقه الداخلي خلص إلى عدم زرع عبوة ناسفة في المنطقة، وعدم وجود قوات له في الموقع وقت الانفجار.

على الجانب اللبناني، قدّم الرئيس جوزيف عون تعازيه إلى نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، كما جدّد إدانته لاستهداف قوات حفظ السلام، مشيدا بالدور الذي تؤديه القوات الإندونيسية ضمن قوة اليونيفيل في تعزيز الاستقرار جنوبي البلاد.

وتُعد إندونيسيا من أكبر المساهمين في قوات اليونيفيل، إذ تشارك بأكثر من 2700 جندي، مما يجعلها من أكبر المشاركين في هذه القوات على مستوى العالم.

وسبق أن حذرت جاكرتا من أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرّض قوات اليونيفيل لخطر جسيم، في ظل تزايد الاستهدافات في مناطق انتشارها جنوبي لبنان.