بالاشتراك مع إيران وحزب الله.. الحوثيون يعلنون تنفيذ "العملية الثالثة" ضد إسرائيل

قال المتحدث باسم باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون"، العميد يحيى سريع إنهم شنوا هجوما صاروخيا ثالثا على إسرائيل، صباح الأربعاء. وأضاف سريع في بيان متلفز "نفذت قواتنا العملية العسكرية الثالثة التي استهدفت بدفعة من الصواريخ الباليستية أهدافا حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة".

وأوضح سريع أن "العملية جاءت بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران وحزب الله في لبنان، وحققت بفضل الله أهدافها بنجاح".

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية تصدّت في وقت مبكر من صباح اليوم لصاروخ أُطلق من اليمن. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته "رصدت إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد". وفي وقت لاحق، أعلن أنه "يسمح للسكان بمغادرة المناطق المحمية في كل أنحاء البلاد".

ودوت صفارات الإنذار بمناطق واسعة جنوبي إسرائيل بينها مدن ديمونة وبئر السبع وعسقلان وسديروت، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أنظمة الدفاع اعترضت الصاروخ، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأعلنت جماعة أنصار الله شن هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل خلال الأيام الماضية، وهي الأولى لها في الحرب الحالية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه تم اعتراض مسيّرتَين أطلقتا من اليمن.

وانخرط الحوثيون في الحرب الجارية بالشرق الأوسط ⁠خلال الأيام القليلة الماضية ⁠دعما لإيران التي تتعرض لهجمات أمريكية إسرائيلية مكثفة منذ 28 فبراير/شباط الماضي خلفت آلاف القتلى والجرحى، فضلا عن اغتيال قادة عسكريين وسياسيين، أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وترد إيران وحليفها حزب الله بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل، مما أسفر عن 24 قتيلا و6239 مصابا، وفق الإعلانات الرسمية الإسرائيلية.

إعلان

وقُتل ما لا يقل عن 13 عسكريا أمريكيا منذ بداية الحرب، وفق الأرقام الرسمية الأمريكية.