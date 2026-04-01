نائب ترمب يفاوض لوقف إطلاق النار في إيران

نقل موقع أكسيوس عن 3 مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أن مناقشات جارية حول وقف محتمل لإطلاق النار مع إيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، فيما أوردت رويترز عن مصدر مطلع أن جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يجري محادثات مع "وسطاء" بشأن الصراع ‌مع إيران، كان أحدثها أمس الثلاثاء.

وقال مراسل أكسيوس إن "المفاوضات تجري حول إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران مقابل إعادة فتح مضيق هرمز"، لكنه أضاف "من غير الواضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق".

جاء ذلك في وقت أجرى نائب الرئيس الأمريكي محادثات مع وسطاء من باكستان ⁠بشأن الصراع مع إيران -كما أفادت رويترز نقلا عن مصدر مطلع- في مؤشر على توسع دور فانس في ⁠جهود الوساطة لإنهاء الصراع.

وأضاف المصدر أن ترمب كلّف فانس بأن "يوضح في أحاديث خاصة أنه مستعد لوقف إطلاق النار شريطة تلبية ‌مطالب أمريكية معينة، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز".

كما نقل فانس "رسالة حازمة" مفادها أن "صبر ترمب ينفد"، محذرا من "أن الضغط على البنية التحتية الإيرانية سيزداد ما لم توافق طهران على ⁠اتفاق".

وقال المصدر إن باكستان ⁠تضطلع بدور الوساطة بين واشنطن وطهران.

ويرى مراقبون أن فانس يضطلع بدور أكبر في محاولة التفاوض لإنهاء الحرب التي دخلت الآن أسبوعها الخامس. ⁠وينظر إليه على نطاق واسع على أنه مرشح محتمل ⁠للانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وهدد ترمب ‌بقصف البنية التحتية الإيرانية، لكنه أرجأ شن مثل هذه الهجمات على شبكة الكهرباء الإيرانية ‌حتى 6 أبريل/نيسان على أمل التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأعلن ترمب -في منشور على منصته تروث سوشيال- ⁠أن إيران طلبت من الولايات المتحدة وقفا لإطلاق النار، مضيفا أن "⁠واشنطن ستفكر في ذلك بمجرد فتح مضيق هرمز".

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية تصريحات الرئيس الأمريكي عن طلب وقف إطلاق النار بأنها ‌"كاذبة ولا أساس لها من الصحة".