واشنطن تدرج "إخوان السودان" في قائمة الإرهاب العالمي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أدرجت جماعة الإخوان المسلمين بالسودان في قائمة المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة بشكل خاص.

وقالت الوزارة -في بيان لها- إنها تعتزم أيضا تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية، اعتبارا من 16 مارس/آذار الجاري.

واتهمت واشنطن الجماعة باستخدام "العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان والنهوض بأيديولوجيتها الإسلاموية العنيفة".

وبحسب البيان، فإن مقاتلي الجماعة، الذين يتلقى الكثير منهم تدريبات ودعما من الحرس الثوري الإيراني، وفق الادعاءات الأمريكية، قد "نفذوا عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين".

يُذكر أن "كتيبة البراء بن مالك" المحسوبة على الإخوان المسلمين في السودان كانت قد أُدرجت مسبقا في الأمر التنفيذي رقم (14098) في سبتمبر/أيلول 2025 لدورها في حرب السودان، بحسب الوزارة.

وقد وقّع ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 أمرا تنفيذيا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين منظمات "إرهابية" أجنبية، في خطوة تمهد لفرض عقوبات على الفروع المستهدفة.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين قبل نحو قرن، وتنتشر في بلدان عدة، وتم حظرها في دول عدة مثل مصر والسعودية والأردن.