هندسة الشلل.. كيف صممت صواريخ إيران ومسيرات لبنان دورة استنزاف إسرائيل؟

Rescue forces operate at a building hit by an Iranian missile strike in Tel Aviv, Israel, on Saturday, Feb. 28, 2026. President Donald Trump said Iran's supreme leader was killed in US-Israeli airstrikes, raising the stakes in a conflict that's spiraling across the oil-rich Middle East and disrupting traffic around the Hormuz shipping strait. Photographer: Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images
عمليات إنقاذ وبحث مكثفة بين حطام مبنى استهدفه القصف الصاروخي الإيراني في تل أبيب (غيتي إيميجز)
محمد الزعانين
Published On 9/3/2026
|
آخر تحديث: 23:22 (توقيت مكة)

بينما تروّج الولايات المتحدة وإسرائيل لضرباتها التي استهدفت القيادة الإيرانية في أواخر فبراير/شباط الماضي على أنها "انتصار إستراتيجي"، يكشف الواقع العملياتي داخل إسرائيل تفاصيل استنزاف منهك.

وتبرز قراءة وتحليل البيانات الرسمية الصادرة عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بين 28 فبراير/شباط و8 مارس/آذار، تحولات عسكرية عميقة في مسار المواجهة، فمن خلال توثيق 3101 حادثة أمنية منفصلة، تتضح معالم تكتيكات هجومية مرنة، تهدف إلى فرض حالة من الشلل المستمر وإرباك منظومات الدفاع الجوي.

****داخلية***** التوصيف للصور: بيانات الجبهة الداخلية في إسرائيل حول صفارات الإنذار المصدر: tzevaadom
رسم بياني يظهر تصاعد اختراقات المسيرات واستمرار الرشقات الصاروخية ضد إسرائيل (الجبهة الداخلية الإسرائيلية)

وتُفصّل الأرقام هذا المشهد التكتيكي لتعكس حجم التصعيد، حيث تصدرت الصواريخ المواجهة بتسجيل 2255 حالة إطلاق، بالتوازي مع تنفيذ الطائرات المسيرة 846 عملية اختراق للمجال الجوي الإسرائيلي.

صدمة البداية

في 28 فبراير/شباط، وبينما كانت المقاتلات الأمريكية والإسرائيلية تشن "عملية الغضب الملحمي" في طهران، تعرضت الجبهة الداخلية الإسرائيلية لقصف انتقامي غير مسبوق، وتشير البيانات إلى مرحلة "صدمة أولية"، حيث بلغت أعداد صفارات الإنذار في المدن الإسرائيلية ما بين 12 ألفا و13 ألف إنذار في يوم واحد، بمعدل يزيد على 600 حالة إنذار صاروخي رئيسي.

كان هذا الوابل الأولي يبدو مُصمما بوضوح لإغراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية متعددة الطبقات وتجاوز قدراتها، غير أنه بحلول الثاني من مارس/آذار تغيرت الإستراتيجية، إذ انخفض عدد الإنذارات اليومية واستقر ليتحول إلى حرب استنزاف، بمعدل ثابت يتراوح بين 1500 و3500 إنذار في اليوم الواحد.

****داخلية***** التوصيف للصور: بيانات الجبهة الداخلية في إسرائيل حول صفارات الإنذار المصدر: tzevaadom
نحو 13 ألف تنبيه دوى في إسرائيل باليوم الأول من الرد الإيراني بعد الضربات الواسعة في طهران (الجبهة الداخلية)

ويرى محللون عسكريون أن هذا يعكس خطة مدروسة من جانب إيران وحزب الله للحفاظ على الترسانة الصاروخية، مع إبقاء الجمهور الإسرائيلي في حالة طوارئ دائمة وداخل الملاجئ.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في مرات متكررة أن قواته مستعدة لحرب واسعة لمدة 6 أشهر على الأقل بالمستوى نفسه.

نقطة التحول نحو المسيّرات

شهد الثالث من مارس/آذار التطور التكتيكي الأبرز للحرب، والذي شكل نقطة تحول حاسمة في طبيعة التهديدات التي تواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ووفق بيانات تفصيل التهديدات، تجاوزت اختراقات "الطائرات المعادية" -والتي تتمثل بصورة أساسية في الطائرات المسيّرة الانتحارية- إنذارات الصواريخ التقليدية للمرة الأولى، لتقفز إلى أكثر من 200 حادثة في يوم واحد.

بيانات الجبهة الداخلية في إسرائيل حول صفارات الإنذار @tzevaadom
اختراقات الطائرات المسيرة تسجل ذروتها بنحو 220 مرة في 3 مارس/آذار الجاري مع دخول حزب الله (الجبهة الداخلية)

وهو ما يتزامن مع دخول حزب الله اللبناني في المواجهة مع إسرائيل، والتي انطلقت عبر رشقات صاروخية وطائرات مسيرة استهدفت مناطق شمال إسرائيل، التي يركز الحزب عليها من أجل إخلائها من السكان، كرد مباشر على إخلاء سكان الضاحية الجنوبية.

ومنذ نقطة التحول تلك، ظلت المسيّرات تشكل التهديد الأساسي والمستمر، وعلى عكس الصواريخ الباليستية التي تتبع مسارات يمكن التنبؤ بها، تتميز المسيّرات ببطء حركتها وقدرتها العالية على المناورة والتحليق المطول فوق المناطق المأهولة، وفي أغلب الأحيان يؤدي اختراق مسيّرة واحدة إلى تفعيل صفارات الإنذار عبر مناطق جغرافية شاسعة مع تغيير مسارها، مما يجبر مئات الآلاف من الإسرائيليين الفرار إلى الملاجئ.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن دخول حزب الله اللبناني إلى خط المواجهة أعاد التحديات البالغة التعقيد أمام منظومة الدفاع الجوي إلى الواجهة، وأشارت القناة إلى أنه منذ اندلاع الحرب مع إيران وانضمام الحزب إلى المعركة، بات سكان الشمال يعيشون تحت وطأة التهديد المستمر الذي تفرضه أسراب الطائرات المسيرة والرشقات الصاروخية.

وتابعت القناة الإسرائيلية تقريرها بالتأكيد على أن الاعتماد على قدرات الاعتراض لا يوفر الحماية المطلوبة لتأمين الجبهة الداخلية. وأوضحت أنه رغم استخلاص الدروس وتحديث المنظومات الدفاعية، فإن غياب الرؤية الإستراتيجية لضرب سلاسل إنتاج وتشغيل حزب الله، فرض على الجيش التعامل مع هذا التهديد في وقت قياسي، في ظل تقديرات استخباراتية تؤكد استمرار هذا الخطر الملموس حتى نهاية القتال.

استهداف القلب الاقتصادي

وفي حين يسجل "خط المواجهة"، الذي يشير إلى كافة المستوطنات والمدن والقرى التي تقع على التماس المباشر مع الحدود اللبنانية، أعلى عدد إجمالي من الإنذارات، فإن إلقاء نظرة أعمق على بيانات كل مدينة على حدة يكشف عن حملة موجهة ضد المركز الاقتصادي لإسرائيل.

A fireball lights the sky following a missile strike on Tel Aviv on February 28, 2026. The United States and Israel launched strikes against Iran on February 28, with Israel's public broadcaster reporting that the Iranian supreme leader had been targeted, as the Islamic republic retaliated with barrages of missiles at Gulf states and Israel. (Photo by JOHN WESSELS / AFP)
كتلة لهب تضيء سماء تل أبيب عقب قصف صاروخي إيراني ردا على ضربات أمريكية إسرائيلية (الفرنسية)

فقد سجلت مدن تقع في عمق منطقتي "غوش دان" و"شفيلا" المركزيتين -مثل بيتح تيكفا، وجفعات شموئيل، وكريات أونو، وشرق رمات غان- أرقاما متطابقة على وجه التقريب من الإنذارات، حيث حامت حول 70 إلى 75 إنذارا لكل منها، ويشير هذا التماثل إلى رشقات كثيفة ومنسقة موجهة بصورة مباشرة نحو منطقة تل أبيب الكبرى، مما أجبر القلب المالي والديموغرافي للبلاد على التوقف التام بصورة فعلية.

****داخلية***** التوصيف للصور: بيانات الجبهة الداخلية في إسرائيل حول صفارات الإنذار المصدر: tzevaadom
أعمدة متساوية لعدد التنبيهات في مدن مختلفة (مثل بتاح تكفا وتل أبيب) وسط إسرائيل (الجبهة الداخلية)

وقد أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية في مرات متكررة سقوط صواريخ في مناطق متعددة من منطقة تل أبيب الكبرى أدت إلى وقوع إصابات ودمار واسع كان آخرها أمس الأحد في مدينة ريشون لتسيون.

Israeli emergency service officers remove a body bag from the scene of a missile attack near Bet Shemesh, some 30 kilometres west of Jerusalem on March 1, 2026. A barrage of missiles launched from Iran killed at least six people in the central Israel city of Bet Shemesh on March 1, Israel's first responders agency, Magen David Adom (MDA) said, the day after the US and Israel attacked Iran and assassinated its supreme leader
دمار واسع في حي سكني بمدينة بيت شيمش غربي القدس بفعل سقوط صاورخ إيراني على ملجأ  (الفرنسية)

كما أغلقت السلطات الإسرائيلية المجال الجوي بصورة كاملة أمام الرحلات المدنية لمدة 6 أيام متتالية بسبب التصعيد الأمني مع إيران، وبقي أكثر من 100 ألف إسرائيلي في الخارج، وأقرت السلطات في الآونة الأخيرة رحلات محدودة لإعادتهم لكن بعض الرحلات واجهت مخاطر وتعطلا بالهبوط نتيجة الضربات الصاروخية على تل أبيب.

**داخلية** خريطة صفارات الإنذار في إسرائيل حسب الجبهة الداخلية @tzevaadom
خريطة صفارات الإنذار في إسرائيل تظهر مدى تركيز الهجمات الصاروخية والمسيرة على تل أبيب الكبرى 

شلل مبرمج

ويكشف توقيت هذه الضربات كذلك عن إستراتيجية تركز على إحداث اضطراب نفسي واقتصادي، ويُظهر تحليل التوزيع الزمني للإنذارات على مدار الساعة أن عمليات القصف ليست عشوائية.

إذ تبلغ الهجمات ذروتها الحادة في تمام الساعة 12:00 من منتصف النهار بالتوقيت المحلي لإسرائيل، مع موجات ثانوية تضرب في الساعات 07:00 و14:00 و15:00، ومن خلال استهداف أوقات التنقل الصباحية، وساعات الذروة لأعمال منتصف النهار -مع إبقاء ساعات الصباح الباكر من 03:00 إلى 05:00 هادئة إلى حد ما- فإن الضربات مصممة لتعظيم حالة الشلل الاقتصادي.

بيانات الجبهة الداخلية في إسرائيل حول صفارات الإنذار @tzevaadom
رسم بياني يظهر الأوقات التي تركز فيها إيران ضرباتها على إسرائيل خلال النهار (الجبهة الداخلية)

وفي سياق متصل بحجم الخسائر، أفادت تقارير إسرائيلية بتسجيل مقتل 16 من الإسرائيليين بين 28 فبراير/شباط الماضي و9 مارس/آذار الجاري، وتوزعت هذه الأرقام على مناطق حيوية، إذ شهدت منطقة بيت شيمش قرب القدس مقتل 9 أشخاص، ولقي 5 آخرون مصرعهم في منطقة تل أبيب الكبرى، في حين أعلن الجيش مقتل جنديين على الحدود اللبنانية.

BEIT SHEMESH, ISRAEL - MARCH 02: Itamar Elimelech, son of Sara Elimelech places his head on his mother's body before it is lowered into the ground during the burial for her and her adault daughter Ronit Elimelech, killed in yesterday's Iranian missile strike here on March 2, 2026 in Beit Shemesh, Israel. Ronit and her three children were visiting her mother, Sara, when the sirens went off and the family entered a public shelter, according to a statement from United Hatzalah. Sara's husband and her three grandchildren survived the attack. Iran fired waves of missiles at Israel after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. Israel's Defense Minister Israel Katz declared a state of emergency, as Israelis braced for the retaliation. (Photo by Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
مراسم دفن 9 إسرائيليين قتلوا في القصف الصاروخي الإيراني على مدينة بيت شيمش (غيتي إيميجز)

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية -في بيان لها اليوم الاثنين- ارتفاع أعداد المصابين جراء الرد الإيراني على الغارات الأمريكية الإسرائيلية إلى 2142، بينهم 142 يرقدون في المستشفيات.

إن ما بدأ كعملية أمريكية إسرائيلية مشتركة لاغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي قد انزلق بسرعة نحو حرب استنزاف متعددة الجبهات، وتثبت البيانات أنه في حين يعتمد الجيش الإسرائيلي بصورة كبيرة على القوة النيرانية والاستخبارات بما فيها الأمريكية لتنفيذ عمليات اغتيال خارجية، فإن جبهته الداخلية تظل مكشوفة أمام حملة جوية مبرمجة ولا هوادة فيها لتعطيل الحياة وشل حركتها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

