مصرع 30 شرطيا بهجوم جديد في شرق بوركينا فاسو

شهدت منطقة يامبا، القريبة من مدينة فادا نغورما شرقي بوركينا فاسو، هجوما مسلحا جديدا استهدف قوات الشرطة، وأسفر وفق مصادر أمنية عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرا منها.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) أن المهاجمين، الذين وصلوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية بعد ظهر الجمعة 6 مارس/آذار، شنوا هجوما استمر نحو ساعتين على موقع الشرطة، وقاموا بنهبه، واستولوا على جزء من المعدات الموجودة فيه، ثم أحرقوا ما بقي فيه.

وأوضحت مصادر أمنية أن الإنذارات تكررت قبل الهجوم، لكن التعزيزات لم تصل في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الهجوم وقع أثناء تبديل الفرق داخل المعسكر.

ولم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة رسمية، لكن مصادر ميدانية تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تواصل فيه القوات عمليات التمشيط بحثًا عن المفقودين.

سياق متكرر

يعيد الهجوم إلى الأذهان واقعة مشابهة استهدفت القاعدة نفسها العام الماضي في الفترة ذاتها. ومنذ مطلع العام الجاري، تتعرض المنطقة الشرقية المتاخمة لبنين وتوغو والنيجر لسلسلة هجمات متكررة من جماعات مسلحة، كان آخرها قبل أسبوعين حين قتل عدد كبير من عناصر حرس الغابات في منطقة تانجاري.

ويعكس تكرار الهجمات في شرق بوركينا فاسو تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على حماية مواقعها النائية، في ظل استمرار النزاعات الإقليمية وتداخل خطوط التهديد عبر الحدود.