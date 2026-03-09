أخبار|بوركينا فاسو

مصرع 30 شرطيا بهجوم جديد في شرق بوركينا فاسو

epa10216236 Burkina Faso military close a street in Ouagadougou, Burkina Faso, 30 September 2022. Gunshots have been heard near the presidential palace in Ouagadougou with what some residents claim to be an alleged coup attempt. Access has been blocked by the military to some government buildings including the national assembly and the national broadcaster. In January 2022 the current head of state, Lt-Col Paul-Henri Damiba, ousted President Roch Kabore through a coup. Lieutenant Colonel Paul-Henri Damiba has called for calm. EPA-EFE/ASSANE OUEDRAOGO
يطرح الهجوم تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على حماية مواقعها النائية (وكالة الأنباء الأوروبية)
Published On 9/3/2026

حفظ

شهدت منطقة يامبا، القريبة من مدينة فادا نغورما شرقي بوركينا فاسو، هجوما مسلحا جديدا استهدف قوات الشرطة، وأسفر وفق مصادر أمنية عن مقتل ما لا يقل عن 30 عنصرا منها.

وأفادت إذاعة فرنسا الدولية (RFI) أن المهاجمين، الذين وصلوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية بعد ظهر الجمعة 6 مارس/آذار، شنوا هجوما استمر نحو ساعتين على موقع الشرطة، وقاموا بنهبه، واستولوا على جزء من المعدات الموجودة فيه، ثم أحرقوا ما بقي فيه.

وأوضحت مصادر أمنية أن الإنذارات تكررت قبل الهجوم، لكن التعزيزات لم تصل في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن الهجوم وقع أثناء تبديل الفرق داخل المعسكر.

ولم تعلن السلطات حتى الآن حصيلة رسمية، لكن مصادر ميدانية تؤكد سقوط عشرات القتلى والجرحى، في وقت تواصل فيه القوات عمليات التمشيط بحثًا عن المفقودين.

تصميم خاص -خريطة - بوركينا فاسو
تتعرض المنطقة الشرقية المتاخمة لبنين وتوغو والنيجر لسلسلة هجمات متكررة من جماعات مسلحة (الجزيرة)

سياق متكرر

يعيد الهجوم إلى الأذهان واقعة مشابهة استهدفت القاعدة نفسها العام الماضي في الفترة ذاتها. ومنذ مطلع العام الجاري، تتعرض المنطقة الشرقية المتاخمة لبنين وتوغو والنيجر لسلسلة هجمات متكررة من جماعات مسلحة، كان آخرها قبل أسبوعين حين قتل عدد كبير من عناصر حرس الغابات في منطقة تانجاري.

ويعكس تكرار الهجمات في شرق بوركينا فاسو تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية، ويطرح تساؤلات حول قدرة الأجهزة الأمنية على حماية مواقعها النائية، في ظل استمرار النزاعات الإقليمية وتداخل خطوط التهديد عبر الحدود.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الفرنسية

إعلان