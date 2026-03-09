محافظ طهران: أمريكا وإسرائيل تقصفان المناطق السكنية والمرافق المدنية

قال محافظ طهران محمد صادق معتمديان إن القسم الأكبر من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة استهدفت المناطق السكنية ومراكز العلاج والصحة والمدارس، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من الطلاب الأبرياء.

وأضاف معتمديان -في مقابلة مع الجزيرة- أن العديد من الأهداف غير العسكرية في إيران تعرضت للقصف في اليوم العاشر من الحرب، مشيرا إلى أن ذلك يحدث رغم ادعاء الأمريكيين والإسرائيليين أنهم يستهدفون المراكز العسكرية فقط.

وتابع المسؤول الإيراني أن مستودعات الوقود التي تم قصفها في طهران ليس لها استخدامات عسكرية، بل تخص المواطنين، مشيرا إلى أن القصف خلّف أضرارا وتلوثا في البيئة في محيط أطراف العاصمة.

يُذكر أن إيران كانت قد شهدت اضطرابات مؤقتة في شبكة توزيع الوقود عقب غارات استهدفت مخازن نفط وخطوط نقل للمنتجات النفطية في محافظتي طهران وألبرز، مما أدى إلى اندلاع حرائق في بعض المستودعات وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المرتبطة بإمدادات البنزين وشبكة التوزيع.

ورأى محافظ طهران أن الولايات المتحدة وإسرائيل أخطأتا الحسابات عندما هاجمتا إيران، مؤكدا أن سلطات بلاده جهزت نفسها للحرب ووفرت ظروف المعيشة للمواطنين خاصة في العاصمة طهران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما واسعا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي وقادة عسكريون كبار، وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على ما تعتبرها قواعد أمريكية في المنطقة.