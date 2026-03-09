واصلت إيران استهدافها لدول الخليج العربي، اليوم الاثنين، بهجمات صاروخية جديدة وطائرات مسيرة، مما أسفر عن سقوط إصابات في عاشر أيام الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلنت البحرين، اليوم الاثنين، أن هجوما إيرانيا بمسيّرات على جزيرة سترة أسفر عن إصابة 32 شخصا في الساعات الأولى من يوم الاثنين.

وذكرت وزارة الصحة في البحرين أن الهجوم أسفر عن إصابة "32 مواطنا حتى الآن، بينهم 4 حالات بليغة منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي".

وأفادت بأن من بين المصابين شابة (17 عاما)، أصيبت بجروح خطيرة في الرأس والعين، ورضيعا عمره شهران.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مركز الاتصال الوطني قوله: "اندلاع حريق بسبب استهداف العدوان الإيراني لمنشأة في المعامير مع وقوع أضرار مادية دون تسجيل خسائر في الأرواح، والجهات المختصة تباشر إجراءات إطفاء الحريق".

قطر

ودوت انفجارات قوية فجر الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة، وتعرضت الدوحة لهجمات متكررة بصواريخ ومسيّرات إيرانية منذ شنت طهران حملة انتقامية واسعة النطاق في أنحاء الخليج عقب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية فجر الاثنين أن قواتها اعترضت هجوما صاروخيا.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها أحبطت هجوما بطائرات مسيّرة كان يستهدف حقل شيبة النفطي في شرق المملكة، قرب الحدود الإماراتية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة على موقع إكس أنه جرى اعتراض وتدمير مسيرة بالربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة، وأضاف -في بيان آخر- أنه جرى اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف.

بدورها، أعلنت السلطات الإماراتية في وقت مبكر من صباح الاثنين أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجوم صاروخي وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

كذلك، أعلن الجيش الكويتي ليل الأحد/الاثنين تعرض البلاد لهجوم جديد بالصواريخ والمسيّرات، وقال إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى للصواريخ الباليستية والجوالة والمسيرات الإيرانية".

هجمات الأحد

والأحد، استُهدفت الكويت بـ7 صواريخ و5 مسيّرات، وفقا للأرقام التي نشرتها السلطات.

إعلان

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن عددا من الأشخاص أصيب الأحد في هجوم شنته مسيّرات إيرانية على جزيرة سترة البحرينية، بينما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس بوقوع انفجارين قويين.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الدفاع اعتراض مسيّرتين كانتا متجهتين نحو حقل شيبة النفطي في جنوب شرق البلاد، الذي تعرض للهجوم الأحد.

وفي ظل هذه التطورات، قالت الولايات المتحدة، مساء الأحد، إنها طلبت من موظفي سفارتها في السعودية مغادرة المملكة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية -في بيان- أنها "طلبت من موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد أسرهم مغادرة المملكة العربية السعودية بسبب المخاطر التي تهدد سلامتهم".

واستهدفت طائرات مسيّرة السفارة الأمريكية في الرياض الأسبوع الماضي، كما تسببت مسيّرات أخرى بأضرار في السفارتين الأمريكيتين في الكويت والإمارات.

وأعلنت السعودية الأحد مقتل شخصين وإصابة 12 بجروح بعد سقوط مقذوف في محافظة الخرج.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات ضد إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفها بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج العربي والأردن والعراق، غير أن هذه الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.