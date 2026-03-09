قطر تقبض على 313 شخصا بتهم تصوير وتداول ونشر معلومات مضللة

قالت وزارة الداخلية في قطر، اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على 313 شخصا من جنسيات مختلفة على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة، وذلك في ظل استمرار القصف الإيراني على دول الخليج في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط (313) شخصًا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة وشائعات وما من شأنه إثارة الرأي العام، بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية".

وأضاف البيان أنه "قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم".

وفي هذا السياق، "تشدد وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة، كما تدعو إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط".

وأكدت الوزارة أن "الجهات المختصة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت قيامه بمثل هذه المخالفات".