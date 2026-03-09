قطر: استهداف أراضينا انتهاك صارخ وجاهزون للدفاع عن سيادتنا وبنيتنا التحتية

أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الاثنين، استهداف إيران الأراضي القطرية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأكد خلال ترؤسه وفد قطر في القمة المشتركة لدول مجلس التعاون و5 دول عربية وتركيا وأرمينيا والاتحاد الأوروبي، أن الهجمات تمثل "انتهاكا صارخا لسيادتنا الوطنية، وتعديا مباشرا على أمننا وسلامة أراضينا، وتصعيدا غير مقبول يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف: "نحن على ثقة تامة بقوة جيشنا وجاهزيته، ونواصل العمل مع شركائنا للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة"، مؤكدا أن قطر على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضيها، وحماية شعبها، والحفاظ على بنيتها التحتية الحيوية.

تقويض فرص السلام

وجدد رئيس الوزراء القطري إدانته للهجمات الإيرانية على الأراضي السيادية للسعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات والأردن والعراق ولبنان وتركيا وأذربيجان وقبرص.

وعبّر عن تضامن بلاده مع هذه الدول في جميع التدابير التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد أن هذه الهجمات تقوّض مبادئ الوساطة والحوار التي طالما دافعت عنها سلطنة عمان وعززتها في المنطقة.

كما أشار إلى أن الضربات استهدفت أراضي ذات سيادة، وعرّضت السكان المدنيين للخطر، وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية.

رسالة قطر لشركاء الطاقة

وأوضح رئيس الوزراء، وفقا لبيان نقلته وزارة الخارجية القطرية، أن ما يحدث اليوم لا يقتصر تأثيره على دولة واحدة فحسب، بل يهدد أمن المنطقة بأسرها، ويعرّض أسواق الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد لمخاطر جسيمة.

وقال: "لطالما كانت قطر منتجا موثوقا ومسؤولا للطاقة، ملتزمة بتعهداتها وموردا موثوقا لشركائها حول العالم، ونحن ملتزمون التزاما راسخا تجاه عملائنا واستقرار أسواق الطاقة العالمية".

وأضاف أن الظروف الراهنة، بما فيها الهجمات على المنشآت والتحديات التي تواجه الملاحة البحرية في الخليج، تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية سلامة العاملين في البنية التحتية للطاقة والداعمين لها.

إعلان

وتستند هذه الخطوات، وفق حديثه، إلى مسؤولية دولة قطر تجاه حماية الأرواح والأصول الحيوية، واستئناف الإمداد الكامل إذا استقرت الأوضاع وتأكد أمن وسلامة المنشآت والبنية التحتية.