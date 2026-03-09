قاذفة أمريكية جديدة في طريقها للمنطقة.. كيف تفاعل المغردون؟

أثار إرسال الولايات المتحدة قاذفة إستراتيجية جديدة للمنطقة تفاعلا على مواقع التواصل حيث اعتبره البعض مقدمة لمزيد من الحرب، فيما قال آخرون إنه دليل على فشل القوة الموجودة في تنفيذ المهمة المطلوبة.

وليس معروفا ما إن كانت الحرب -التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران قبل عشرة أيام- ستتوقف قريبا أم أنها ذاهبة نحو مزيد من التصعيد، لكن كلا الطرفين يعلن جاهزيته لمواجهة طويلة.

وقد ألمح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى أن المراحل القادمة من الحرب قد تكون أكثر حدة في الهجمات، وإن بلاده لم تبدأ بعد باستخدام القنابل الثقيلة ضد الأهداف العسكرية الإيرانية، وإن الضربات ستتصاعد بشكل كبير.

وبعد هذه التصريحات بوقت قصير، هبطت 4 قاذفات أمريكية في قاعدة "راف فيرفورد" الجوية -بمقاطعة غلوسترشير البريطانية- التابعة لسلاح الجو الملكي، بعدما سمحت بريطانيا باستخدامها إلى جانب قاعدة "دييغو غارسيا" في المحيط الهندي، لتنفيذ عمليات دفاعية محدودة.

أما عن هذه القاذفات فهي "بي ون بي – لانسر"، فهي إحدى أهم القاذفات في العالم، وقد رصدت حلقة 2026/3/9 من برنامج "شبكات" لحظة هبوطها في القاعدة البريطانية.

وتعتبر هذه القاذفة العمود الفقري للقاذفات بعيدة المدى، فهي الأسرع والأثقل تسليحا، وتتجاوز سرعتها سرعة الصوت، وتحمل 24 صاروخا من طراز كروز.

ويبلغ طول القاذفة 45 مترا، ولها قدرة عالية على المناورة في المدى المرتفع أو المنخفض، هذا فضلا عن قدرتها على التحليق لمديات طويلة.

وتمتاز "بي ون بي – لانسر" بنظام إلكتروني متقدم مزود بأجهزة تشويش إلكتروني لضمان حمايتها، ولديها نظام ملاحي عالي الدقة يغنيها عن الملاحة الأرضية، وهي أيضا قادرة على تتبع الأهداف المتحركة والاشتباك معها.

ودخلت هذه القاذفة الخدمة عام 1986، وكانت في البداية مجهزة لحمل أسلحة نووية، وتم تحويلها لاحقا إلى الأسلحة التقليدية. وحققت القاذفة 50 رقما قياسيا في فئتها، لسرعتها وحمولتها وارتفاع الطيران وزمن صعودها، ويصل سعرها 317 مليون دولار.

إعلان

وسيجعل استخدام واشنطن لهذه القاعدة البريطانية نقل القوة العسكرية أكثر كفاءة، نظرا لطول المسافة بين الولايات المتحدة وإيران. فهذه القاعدة ستساعد على اختصار الوقت والجهد والنفقات والوقود، لأن القاذفة ستكون قادرة على الوصول إلى إيران وتنفيذ مهامها والعودة خلال 3 ساعات فقط.

ردود الفعل متباينة

وتفاعلت مواقع التواصل مع إرسال هذه القاذفة الذي يراه البعض مؤشرا على تصعيد العمليات، فيما قال آخرون إنه قد يكون مقدمة لتوقف الحرب.

فقد ربط عيسى وصول هذه القاذفة بوصول تعزيزات أخرى للمنطقة، بقوله:

قاذفات بي-1 لانسر هبطت ببريطانيا وفيه استعدادات لنقل المزيد منها، مزيد من طائرات تزود بالوقود وصلت للمنطقة، مزيد من الطائرات الحربية وصلت للمنطقة. المحصلة الضربات رح تصير أقوى و رح تصير تشمل أكتر.

كما اعتبر حسن وصول هذه القوة الجديدة دليلا على عبثية الموقف الإيراني بقوله:

عبثاً ما تفعله إيران أمام هذه القوة الهائلة من الأسلحة.

أما علي، فكتب يقول:

هذه الأسلحة صممت للتعالي علينا، ونحن عاجزين عن فعل شيء.

وأخيرا، اعتبر علاوي وصول هذه القاذفة مقدمة لإعلان نهاية الحرب بقوله: