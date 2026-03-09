فيديو B‑2 فوق إيران.. عندما تتحول ألعاب الفيديو إلى خبر رئيسي بقنوات إسرائيلية

بثّت القنوات الإسرائيلية مؤخرا مقاطع فيديو زعمت أنها توثق طائرات حربية أمريكية من طراز B‑2 تقصف أهدافا في إيران، مع تحليل موسّع حول أهمية هذه الغارات الإستراتيجية.

وعرض المعلّق العسكري للقناة الـ12 الإسرائيلية، نير دافوري، خلال البث المباشر في برنامج أماليا دواك وأوفر حداد، مقطع فيديو يُزعَم أنه يُظهر قاذفة B‑2 Spirit برفقة طائرات F/A‑18 Hornet أثناء عملية فوق الأجواء الإيرانية.

وأوضح دافوري أن الفيديو ليس من منشوره، بل هو توثيق صادر عن منشورات أمريكية، مؤكدا للمشاهدين أن الأحداث تظهر "كتلة أمريكية ستزداد فقط" في النشاط الجوي، وهي قدرة لا يمتلكها سلاح الجو الإسرائيلي.

لكن سرعان ما تحوّل الفيديو إلى مادة للسخرية والتشكيك في مصداقيته بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تبيّن أن الفيديو مأخوذ من لعبة فيديو محاكاة القتال الرقمي (DCS World) منشور في عام 2023.

وتُعَد لعبة DCS World محاكاة طيران عسكري قتالي واقعي للغاية، يتيح للاعب قيادة مقاتلات وقاذفات وطائرات هليكوبتر في مهام قتالية متنوعة حول العالم.

وتتميّز اللعبة بدقة المحاكاة في الطيران وأنظمة الأسلحة والمهمات العسكرية، بما في ذلك مهمات مرافقة القاذفات والمهام الإستراتيجية الجوية. وغالبية المهمات الواقعية تأتي من المجتمع والمحتوى الإضافي داخل اللعبة، مما يجعلها منصة مُفضلة لمحبي الطيران العسكري والتكتيكات القتالية.

ورأى مغرّدون أن الكثير من الدعاية الإعلامية الإسرائيلية ستنكشف مع مرور الأيام، مؤكدين أن الحقائق ستتضح للجمهور مع استمرار التطورات، وأن الإعلام لن يتمكّن من الاستمرار في تضليل الرأي العام بشكل دائم.

وأشار آخرون إلى أن الوعي الجماهيري وتداول المعلومات من مصادر متعددة سيكون عاملا أساسيا في فضح التضليل الإعلامي، مما يُعزز قدرة الجمهور على التمييز بين الأخبار الحقيقية والدعاية الموجّهة.

إعلان

وعلّق أحد النشطاء: "لا أصدق أن هذا بُثّ على التلفزيون".

وسخر آخر من الموقف قائلا: "يا إلهي! قناة News 12 حوّلت لعبة كمبيوتر إلى فيلم وثائقي على الهواء مباشرة".

ولفت آخرون إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمارس رقابة شديدة على الإعلام لإخفاء الأضرار التي تتعرض لها من الضربات الصاروخية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من انتقاد قناة 12 لقناة 14، بسبب فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي عُرض على القناة، ظاهريا على أنه لقطات حقيقية، يُظهر إيرانيين من مختلف أنحاء العالم يضعون الزهور على الأرض ويهتفون إعجابا بالرئيس بنيامين نتنياهو.