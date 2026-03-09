عون يدعو لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل ويدين هجمات حزب الله

أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية لوقف إطلاق النار وإنهاء الاعتداءات الإسرائيلية، في وقت طالبت فيه الحكومة اللبنانية بتقديم دعم لوجيستي إضافي للقوات المسلحة لتعزيز جهود نزع سلاح حزب الله.

وأكد عون -في لقاء عبر الفيديو مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي- أن الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله كانت "فخا وكمينا شبه مكشوفين، للبنان والدولة اللبنانية والشعب اللبناني"، معتبرا أن من أطلق تلك الصواريخ سعى إلى "شراء سقوط دولة لبنان لصالح النظام الإيراني".

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الحكومة اتخذت قرارا حاسما بـ"حظر أي نشاط عسكري أو أمني لحزب الله"، وأن تنفيذ هذا القرار سيتم وفق خطة قيادة الجيش متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

كما وصف عون حزب الله بأنه "فريق مسلح خارج عن الدولة، لا يقيم وزنا لمصلحة لبنان أو حياة شعبه"، واقترح لوقف الحرب مبادرة من 4 نقاط تتضمن إرساء هدنة كاملة مع إسرائيل، وتقديم الدعم اللوجيستي الضروري للجيش اللبناني من أجل "نزع سلاح حزب الله ومخازنه ومستودعاته".

ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي إلى مساعدة الدولة من أجل تنفيذ مقترحه لوقف الحرب وتجريد حزب الله من سلاحه.

وتأتي الدعوة للمفاوضات المباشرة في ظل تصعيد واسع النطاق من إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار على لبنان، شمل غارات جوية وتوغلات عسكرية في جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل نحو 394 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من 700 ألف شخص من منازلهم، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، وذلك في ظل صراع إقليمي واسع أشعلته الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تعاون أوروبي

وفي لقاءات منفصلة مع سفراء النرويج والسويد والدانمارك، عرض عون الأوضاع الراهنة في لبنان، في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، مؤكدا أن "مثل هذه الاعتداءات لن تحقق أهداف إسرائيل".

من جهتهم، أعرب السفراء الأوروبيون الثلاثة عن تضامن بلادهم مع لبنان واستعدادهم لتقديم مساعدات عاجلة لإغاثة النازحين ودعم جهود الدولة.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ إرسال مساعدات إنسانية لإغاثة نحو 130 ألف شخص، تخفيفا للأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان.