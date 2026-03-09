عشرات الآلاف يتظاهرون في إسبانيا رفضا للحرب على إيران

تظاهر عشرات الآلاف في شوارع إسبانيا في مسيرات وطنية، مستغلين فعاليات يوم المرأة العالمي، أمس الأحد، للمطالبة بإنهاء الحرب على إيران، والدعوة إلى السلام والمساواة.

وحمل الكثيرون لافتات كُتب عليها "لا للحرب" ورددوا العبارة نفسها التي كررها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عدة مرات خلال الأيام الأخيرة، معلنا فيها موقف إسبانيا من التوتر القائم حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مدريد وحدها، قدرت الشرطة مشاركة حوالي 35 ألف شخص في تجمعين، معظمهم من النساء، بالإضافة إلى رجال وعائلات مع أطفالهم، في حين قال المنظمون إن 180 ألف شخص شاركوا في المسيرات.

ودعت النائبة الثانية لرئيس الحكومة الإسبانية يولاندا دياز النساء إلى "المضي قدما" في معارضة الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وقالت للصحافة "بإمكاننا وقف الحرب ووضع حد للهمجية وانتزاع الحقوق، نعلن أنفسنا مدافعين عن السلام، مدافعين عن الشعب الإيراني، مدافعين عن النساء الإيرانيات".

وقالت السلطات المحلية في برشلونة إن حوالي 22 ألف متظاهر شاركوا في تجمع بالمدينة، كما أقيمت احتجاجات في مدن بلباو وسرقسطة وجزيرة مايوركا، بالإضافة إلى فالنسيا وإشبيلية وغرناطة وسان سيباستيان، وغيرها من المدن الإسبانية.

وانتقد المشاركون في جميع التجمعات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، اللذين تشن قواتهما هجمات على إيران منذ 28 فبراير/شباط المنصرم.

كما انتقد البعض الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، التي بدأت قبل أكثر من 4 سنوات، وأدانوا العديد من النزاعات والظلم في العالم.

يشار إلى أن رئيس الوزراء سانشيز رفض السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعد إسبانية في الحرب على إيران، وصرح بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تنتهكان القانون الدولي من خلال هجماتهما، وهو الموقف الذي لاقى تأييدا واسعا من الشعب الإسباني المعارض للحرب.

ووصف سانشيز الحرب بأنها "خطأ جسيم"، وأشار في تصريحات علنية، الأسبوع الماضي، إلى أنها ستكلف الجميع كثيرا، مؤكدا أن إسبانيا "ترفض بالطبع النظام الإيراني، لكن يجب مع ذلك احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان".

بدوره انتقد ترمب إسبانيا بشدة بعد تصريحات سانشيز حول الحرب، وقال لاحقا "كانت إسبانيا سيئة فعليا، لقد قالت إننا لا نستطيع استخدام قواعدها"، واصفا إسبانيا في تصريحات لصحيفة أمريكية، بأنها "خاسرة" و"معادية للناتو".