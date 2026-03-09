مقتل إسرائيليَّين إثر سقوط صاروخ إيراني انشطاري يحمل 25 قنبلة

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن شخصين لقيا حتفهما، اليوم الاثنين، إثر سقوط صاروخ انشطاري إيراني على وسط إسرائيل، وذلك في إطار الهجمات الإيرانية ردا على الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد منذ 10 أيام.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن الصاروخ سقط في مدينة "بات يام" جنوب تل أبيب.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن الصاروخ الإيراني الأخير حمل 24 قنبلة صغيرة، وزن الواحدة منها يتراوح ما بين كيلوغرامين و5 كيلوغرامات، وتناثرت على منطقة واسعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قنابل الصاروخ العنقودي الأخير انتشرت في 6 مواقع بمنطقة تل أبيب الكبرى.

وقال الخبير العسكري نضال أبو زيد للجزيرة إن الصاروخ الذي ضرب وسط إسرائيل وأسفر عن مقتل شخصين هو على الأرجح صاروخ "خرمشهر 4" الانشطاري.

وأفادت هيئة الإسعاف الإسرائيلية بسقوط إصابتين خطيرتين في بلدة إيهود قرب مطار بن غوريون شرق تل أبيب.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية في بيان -اليوم الاثنين- ارتفاع أعداد المصابين جراء الرد الإيراني على الغارات الأمريكية الإسرائيلية إلى 2142، بينهم 142 يرقدون في المستشفيات.

وقال مراسل الجزيرة وليد العمري إن معلومات أولية تفيد بسقوط صاروخ في تل أبيب، مشيرا إلى أن انفجارات دوّت في مواقع اعتراض صواريخ فوق مستوطنات وسط الضفة الغربية ووسط إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إيران أطلقت صاروخا عنقوديا قبل قليل على وسط إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب ومحيطها والقدس ومستوطنات الضفة الغربية.

وأفاد مراسل الجزيرة بدوي انفجارات في منطقة القدس المحتلة، بعد إعلان إطلاق صواريخ من إيران.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق طبريا والجولان وبيسان ومناطق بالضفة الغربية.

وأعلنت إيران قبل دقائق توجيه "موجة هجمات جديدة باتجاه الأراضي المحتلة".