6 شهداء بقصف إسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الاثنين، استشهاد 6 فلسطينيين جراء هجمات نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة من مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن ثلاثة 3 ونحو 20 إصابة سقطوا جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة السوارحة جنوب غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي هجوم منفصل، أعلنت مصادر طبية في مدينة غزة استشهاد 3 مواطنين إثر استهداف مجموعة من المدنيين بواسطة طائرة إسرائيلية مسيّرة في منطقة أنصار غربي المدينة.

ولاحقا، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن هجوما على ما وصفهما بمسلّحَين من حركة حماس، مدعيا أنهما كانا يخططان لتنفيذ عملية قنص ضد قواته في شمال قطاع غزة، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية.

وأشار التقرير الإحصائي اليومي حول خروقات الاحتلال إلى أن إجمالي الشهداء بلغ 641 شخصا، بينهم 199 طفلا و83 امرأة و22 مسنا، ما يمثل نحو 46% من إجمالي الضحايا.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تُواصل إسرائيل ارتكاب خروقات يومية بالقصف وإطلاق النيران ما يسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت دمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.