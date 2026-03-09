أخبار

عاجل | سي بي إس نيوز عن مصدر: تقييم أولي يشير إلى أن أمريكا قد تكون المسؤولة عن هجوم بالخطأ على مدرسة جنوب إيران

ترامب ومادورو
Published On 9/3/2026
|
آخر تحديث: 07:14 (توقيت مكة)

حفظ

عاجل | سي بي إس نيوز عن مصدر:

  • تقييم أولي يشير إلى أن أمريكا قد تكون المسؤولة عن هجوم بالخطأ على مدرسة جنوب إيران.
  • التقييم الأمريكي الأولي يشير إلى أن الولايات المتحدة ربما ضربت المدرسة عن طريق الخطأ.
  • التقييم يشير إلى أن الضربة تمت عن طريق الخطأ ربما بسبب استخدام معلومات استخباراتية قديمة حددت المنطقة بشكل خاطئ على أنها لا تزال جزءا من منشأة عسكرية إيرانية.
  • المحققون يعتقدون أن الجيش الأمريكي ربما كان مسؤولا لأنه كان يعمل في المنطقة بينما لم يكن الجيش الإسرائيلي نشطا.

التفاصيل بعد قليل..

 

 

المصدر: الجزيرة

إعلان