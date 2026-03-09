حزب الله يعلن التصدي لإنزال إسرائيلي شاركت فيه 15 مروحية

أعلن حزب الله فجر الاثنين أن مقاتليه تصدّوا لمحاولة إنزال إسرائيلي واسعة شاركت فيها نحو 15 مروحية فوق السلسلة الشرقية شرقي لبنان، مؤكدا إسقاط إحدى تلك المروحيات، وفقا للوكالة الفرنسية.

وقال مصدران في حزب الله للوكالة، شريطة عدم كشف هويتهما، إن مقاتلي الحزب أسقطوا مروحية إسرائيلية خلال عملية التصدّي، في حين أكد مصدر أمني لبناني لقناة الجزيرة أن المروحيات الإسرائيلية كانت تعتزم تنفيذ عملية إنزال داخل الأراضي اللبنانية.

واندلعت اشتباكات عنيفة فجر الاثنين في شرق لبنان، عقب محاولة قوة إسرائيلية تنفيذ إنزال جوي قرب بلدة النبي شيت على السلسلة الشرقية المحاذية للحدود اللبنانية السورية، وفق مصادر أمنية لبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني للجزيرة إنّ تقديرات أولية تشير إلى أنّ المروحيات الإسرائيلية كانت تعتزم تنفيذ عملية إنزال داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن مقاتلي حزب الله "تصدّوا للمروحيات بالأسلحة المضادّة للطائرات" بعد رصد حركة كثيفة للطائرات الإسرائيلية فوق الجبال الحدودية في محيط النبي شيت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن "اشتباكات عنيفة تدور في منطقة الشعرة – جرود النبي شيت، حيث تحاول قوات إسرائيلية -تقدّمت بواسطة إنزال جوي- التوغل عبر مرتفعات السلسلة الشرقية".

وأضاف بيان حزب الله أن "مجاهدي المقاومة رصدوا تسلّل نحو 15 مروحية إسرائيلية من الاتجاه السوري عند الساعة 00:10 فجر الاثنين، حلّقت فوق أجواء قرى جنتا ويحفون والنبي شيت وعرسال ورأس بعلبك"، قبل أن تعمد بعض الطائرات إلى إنزال قوة مشاة في سهل سرغايا المجاور للحدود اللبنانية.

وأوضح البيان أن عناصر الحزب "تصدّوا للمروحيات والقوة المتسلّلة بالأسلحة المناسبة"، مشيرا إلى أن الاشتباكات ما تزال مستمرة حتى صدور البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي نفّذ، الجمعة الماضي، عملية إنزال في بلدة النبي شيت الحدودية بمنطقة البقاع.

وأفاد مراسل الجزيرة بأنّ انكشاف أمر القوة الإسرائيلية دفع سلاح الجو الإسرائيلي إلى تنفيذ غطاء ناري كثيف عبر نحو 40 غارة لتأمين انسحاب الجنود.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية هدفت إلى العثور على متعلقات تعود للطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد، مشيرا إلى أن القوة لم تعثر على أي دلائل مرتبطة به.