ترمب: الحرب الإيرانية انتهت إلى حد كبير

نقلت مراسلة شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله، اليوم الاثنين، إن الحرب الإيرانية "انتهت" إلى حد كبير.

وأضاف ترمب حسبما ذكرت المراسلة على موقع إكس أن الولايات المتحدة متقدمة "بفارق كبير" عن المدة الزمنية التي قدّرتها مبدئيا، وتراوحت بين 4 و5 أسابيع بشأن الحرب على إيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الحرب قد تنتهي قريبا، مشيرا إلى أن إيران ليس لديها أسطول بحري ولا اتصالات ولا سلاح جو.

وأضاف أنه فكّر في شخص ما ليحل مكان مجتبى خامنئي، الذي تم تعيينه أمس مرشدا أعلى للجمهورية الإيرانية بعد اغتيال والده علي خامنئي في الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على طهران في 28 فبراير/شباط.

وبشأن مضيق هرمز، أشار ترمب لمراسلة القناة إلى أن السفن تمر عبره الآن، لكنه "يفكر في السيطرة عليه".