"شخص خطِر للغاية".. غارديان تحذر من الاستعراض العدواني لوزير الحرب الأمريكي

استعرضت صحيفة غارديان جوانب من تاريخ وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بعد ما أثاره في بعض تصريحاته من القلق بين الخبراء والمحللين، مع تصاعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران.

وقالت الصحيفة إن مذيع فوكس نيوز السابق المتغطرس يوصف بأنه متعجرف وعدواني، ويميل إلى استعراض القوة المفرطة، وهو ما ظهر جليا في تصريحاته أمام الصحفيين في البنتاغون، حين تفاخر بالقتل والدمار دون مراعاة للعدالة أو المدنيين.

وقال بيت هيغسيث (45 عاما) للصحفيين في البنتاغون إن "الموت والدمار من السماء طوال اليوم. لم يكن القتال عادلا أبدا، وليس كذلك الآن. نحن نضربهم وهم ساقطون، وهذا بالضبط ما يجب أن يكون".

واعتبر بعض المنتقدين أن هيغسيث، الذي أصبح هذا الأسبوع وجه حرب ترمب في إيران، لا يملك الخبرة الكافية لتوجيه الجيش الأمريكي خلال الصراع الجديد، وحذروا من أن البنتاغون أصبح ساحة حملة أيديولوجية ودينية.

تجاوز قواعد الاشتباك

وقالت جانيسا غولدبيك، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "فيت فويس فاونديشن" إن "بيت هيغسيث شخص خطِر جدا. إنه قومي مسيحي أبيض ولديه ترسانة الحكومة الأمريكية تحت تصرفه وإذن من ترمب لإشاعة الدمار أينما يريد وعلى أي هدف يشاء".

ومع توليه منصبه وزيرا للحرب، تبنى هيغسيث موقفا صارما، ووعد بتطبيق عنف ساحق على الأعداء، متجاوزا قواعد الاشتباك التقليدية المصممة لحماية المدنيين، وانتقد وسائل الإعلام واتهمها بتضخيم خسائر الجنود الأمريكيين، معتبرا ذلك مجرد وسيلة للإضرار بسمعة ترمب.

وفي أسبوعه الأول في قيادة الحرب بالشرق الأوسط، اختار وزير الحرب أسلوبا استعراضيا يشبه مقدمي البرامج الفضائية بدلا من الأسلوب الرسمي لوزير الدفاع.

ويحذر المحللون -كما تقول الصحيفة- من أن هيغسيث يمثل تهديدا مزدوجا، كقيادة عسكرية بلا خبرة عملية في إدارة صراع معقد في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه لاتباعه أيديولوجية دينية متطرفة قد تجعل الصراع أكثر تصعيدا وتحوله إلى حرب دينية.

وذكرت غارديان أن هناك تقارير تشير إلى أن هيغسيث سبق أن أطلق شعارات تحض على قتل المسلمين خلال حادثة في الخارج، وقالت إنه يعتبر أن لدى الإدارة دعوة إلهية خاصة، وأن الجيش الأمريكي تحت تصرفه لتنفيذ أجندة الله في العالم.

داعم مستمر لترمب

واستعرضت الصحيفة جوانب من حياة هيغسيث، مشيرة إلى أنه نشأ في مينيابوليس ودرس السياسة في برينستون قبل أن ينضم إلى الحرس الوطني الأمريكي ويخدم في غوانتنامو والعراق وأفغانستان، حيث كشف لاحقا عن توجيهاته للجنود بتجاوز القوانين العسكرية بشأن قتل العدو.

وبعد ذلك، تولى هيغسيث -حسب الصحيفة- قيادة مجموعات محاربين قدامى، لكنه غادر وسط اتهامات بسوء الإدارة وسوء السلوك، ثم تحول إلى التلفزيون ليصبح وجها معروفا في برامج فوكس نيوز، وداعما مستمرا لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأشارت غارديان إلى أن شخصية هيغسيث ومعتقداته تثير الجدل أيضا، حيث يحمل وشوما صليبية وشعارات مرتبطة بالحروب الصليبية، وأكد في كتابه أن التصويت وحده لا يكفي لتحقيق أهداف الحلفاء السياسيين، بل يجب القتال لإعادة الهيمنة المسيحية.

وفي ظل هذه الأوضاع، يرى كثيرون أن إدارة البنتاغون تحت قيادة هيغسيث أصبحت مساحة للاستعراض الإعلامي والفكري أكثر من كونها قيادة إستراتيجية لرجل دولة مسؤول، مما يضاعف المخاطر على الجنود الأمريكيين وعلى الاستقرار الإقليمي في منطقة الخليج.