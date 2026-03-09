سنتكوم: نحذر إيران من استخدام أماكن المدنيين وسنستهدفها

قالت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى (سنتكوم) إن إيران تستخدم مناطق مدنية مكتظة بالسكان لتنفيذ عمليات عسكرية، مهددة بتحول تلك المناطق إلى أهداف مشروعة للولايات المتحدة.

وتحت عنوان "تحذير أمني للمدنيين في إيران"، قالت "سنتكوم" عبر منصة إكس أمس الأحد، إن النظام في طهران يستخدم مناطق مدنية لإطلاق طائرات مسيّرة أحادية الاتجاه وصواريخ باليستية، منوهة إلى أن ذلك "يُعرّض حياة جميع المدنيين في إيران للخطر".

وأضافت أن المواقع المستخدمة لأغراض عسكرية تفقد وضعها المحمي، مشيرة إلى أنها "قد تصبح أهدافا عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي".

وحثت القوات الأمريكية -في منشورها- المدنيين في إيران على البقاء في منازلهم، مضيفة أن طهران "تُعرّض حياة الأبرياء للخطر عن عمد".

وتضمن البيان تصريحا لقائد القيادة الوسطى الأدميرال براد كوبر، قائلا إن النظام في إيران "يتجاهل بشكل صارخ أرواح المدنيين بمهاجمة شركائه في الخليج، بينما يعرض سلامة شعبه للخطر".

ومع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يوم السبت 28 فبراير/شباط الماضي، استهدفت إحدى الهجمات مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية للبنات، مما أدى إلى مقتل أكثر من 165 طالبة.

وأشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن ما لا يقل عن 20 مدرسة و10 مستشفيات تعرضت لأضرار في إيران، وهو ما يعرقل وصول الأطفال إلى التعليم والخدمات الصحية الأساسية.