رئيس وزراء قطر: هجمات إيران على الدوحة تُشعرنا بـ"خيانة كبيرة"

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن الهجمات الإيرانية على قطر "تُشعرنا بخيانة كبيرة"، واعتبر أن الهجمات على دول الخليج "خطأ فادح".

وحذر، في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، من أن التصعيد يُهدد بزعزعة استقرار المنطقة ويُحدث تداعيات خطِرة على الاقتصاد العالمي.

وفي معرض حديثه رفض رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري "المبررات والذرائع التي تُستخدم لتبرير هذه الهجمات" الإيرانية، وأوضح أن الدوحة "أوضحت بشكل جلي أنها لن تخوض أي حروب ضد جيرانها"، مشيرا إلى أن التصعيد العسكري "لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة".

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى أن قطر دخلت "مرحلة عصيبة" في ظل الهجمات الإيرانية، لكنه أشاد في المقابل بكفاءة القوات الدفاعية والأمنية في قطر.

ما علاقة هذا بالحرب؟

وأفاد بأن ربع الهجمات الإيرانية "تستهدف منشآت مدنية"، متسائلا "ما علاقة هذا بالحرب؟ وما الذي يسعون لتحقيقه؟". كما حذر من أن ما يحدث في الخليج "لن يبقى حبيسا فيه".

وشدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري على أن "الدبلوماسية تبقى هي السبيل الوحيد الممكن للخروج من الأزمة"، داعيا إلى استئناف المفاوضات.

واعتبر أن مسؤولية وقف التصعيد "مسؤولية تقع على عاتق جميع الأطراف"، مؤكدا أن قطر تواصل السعي لخفض التوتر، وقال إنهم "جيراننا وهذا قدرنا".

وشنت إيران سلسلة هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة على دول عربية في المنطقة، أعقاب القصف الأمريكي الإسرائيلي على مواقع إيرانية يوم 28 فبراير/شباط 2026.