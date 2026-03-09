خمس محطات تشرح دوافع زيارة رئيس أفريقيا الوسطى لروسيا

أعرب رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا خلال زيارة رسمية لموسكو، عن شكره لروسيا على دعمها الأمني، مؤكدا أن هذا الدعم كان حاسما في إجراء الانتخابات الأخيرة التي جاءت به على رأس السلطة.

وخلال لقائه الرئيس فلاديمير بوتين في الكرملين، طلب تواديرا مساعدة موسكو لمواجهة أزمة الطاقة المزمنة في بلاده. من جانبه أكد بوتين أن لدى البلدين آفاقا واسعة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والبنية التحتية. لكن ما الدوافع الرئيسية لزيارة تواديرا لموسكو؟

1. تثبيت الدعم الأمني

من أبرز دوافع زيارة تواديرا تثبيت الدعم الأمني الذي تقدمه روسيا لبلاده، إذ إن تواديرا شكر صراحة روسيا على دعمها الأمني. فحسب رويترز، تعتمد بانغي منذ سنوات على القوات الروسية، سواء عبر المستشارين العسكريين أو عبر "الفيلق الأفريقي" الذي خلف مجموعة فاغنر، لضبط الأمن الداخلي ومواجهة الجماعات المسلحة. وساهم هذا الوجود في توفير الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات، وهو ما يحرص تواديرا على تثبيته كإنجاز سياسي يربط شرعيته بالدعم الروسي.

2. البحث عن حلول لأزمة الطاقة

تعاني أفريقيا الوسطى من أزمة مزمنة في قطاع الطاقة، حيث يواجه المواطنون انقطاعات متكررة وضعفا في البنية التحتية. ويرى تواديرا في روسيا شريكا قادرا على تقديم حلول تقنية وتمويلية، خاصة أن موسكو تملك، حسب قوله، خبرة واسعة في مجالات الطاقة التقليدية والبنية التحتية. ويعكس طلبه العلني لمساعدة روسيا في هذا المجال إدراكه أن الأمن وحده لا يكفي، وأن تحسين الخدمات الأساسية شرط لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

3. تعزيز العلاقات الاقتصادية

تأتي الزيارة أيضا في سياق سعي أفريقيا الوسطى إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية. فإلى جانب الدعم الأمني، تسعى بانغي للحصول على استثمارات في الزراعة والبنية التحتية، وهو ما أشار إليه بوتين خلال اللقاء. أما بالنسبة لروسيا، فتمثل أفريقيا الوسطى -حسب رويترز- جزءا من إستراتيجية أوسع لتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة، خاصة بعد تراجع علاقاتها مع الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.

4. البعد الجيوسياسي

أفادت وكالة رويترز أن زيارة تواديرا لموسكو تحمل بعدا جيوسياسيا واضحا. فهي رسالة إلى القوى الغربية، خصوصا فرنسا والولايات المتحدة، بأن أفريقيا الوسطى أصبحت أقرب إلى روسيا، وأن النفوذ التقليدي لتلك القوى يتراجع أمام تمدد موسكو. ويعكس هذا التحول إعادة تشكيل موازين القوى في أفريقيا، حيث تتنافس قوى دولية على النفوذ عبر بوابة الأمن والاقتصاد.

5. تعزيز الشرعية الداخلية

أخيرا، يسعى تواديرا إلى توظيف هذه الزيارة لتعزيز شرعيته داخليا. فبعد انتخابات قاطعتها المعارضة، يحتاج الرئيس إلى إظهار أنه قادر على جلب دعم خارجي ملموس، سواء في الأمن أو الغذاء أو الطاقة. وقد يمنحه اللقاء مع بوتين فرصة لتقديم نفسه بأنه قائد يملك علاقات دولية قوية، وهو ما قد يساعده في مواجهة الانتقادات الداخلية.

ولا تعتبر زيارة رئيس أفريقيا الوسطى لموسكو مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل تعكس تلاقي مصالح متبادلة: بانغي التي تبحث عن الأمن والطاقة والدعم الاقتصادي، وموسكو التي تسعى إلى توسيع نفوذها في أفريقيا ضمن إستراتيجيتها لمواجهة العزلة الغربية. لذا، تمثل الزيارة حلقة جديدة في مشهد التنافس الدولي على القارة الأفريقية، حيث تتحول الأزمات المحلية إلى أوراق ضغط في لعبة جيوسياسية أوسع.