أخبار|كينيا

حصيلة ضحايا فيضانات نيروبي تتضاعف مع تواصل عمليات الإنقاذ

TOPSHOT - People walk around damaged property looking for salvageables in downtown Nairobi following a night of heavy rainfall that resulting in heavy flooding around Nairobi on March 07, 2026. (Photo by Tony KARUMBA / AFP)
ارتفعت حصيلة الفيضانات إلى 42 قتيلا، بعدما كانت 23 قبل يومين (الفرنسية)
Published On 9/3/2026

حفظ

أعلنت الحكومة الكينية أن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت العاصمة نيروبي ومناطق أخرى من البلاد ارتفعت إلى 42 قتيلا، بعدما كانت 23 قبل يومين، في كارثة طبيعية أربكت حركة النقل وألحقت أضرارا واسعة بالبنية التحتية.

وكانت نيروبي قد شهدت يوم الجمعة الماضي هطل أمطار كثيفة تسببت في سيول جارفة غمرت الطرق وأودت بحياة بعض السكان وجرفت المركبات، كما عطلت الحركة في مطار جومو كينياتا الدولي، أكبر مطارات البلاد. وحولت هذه الأمطار المفاجئة شوارع العاصمة إلى مجارٍ مائية وأثارت حالة من الذعر بين السكان.

وألحقت الفيضانات أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والمتاجر والسيارات، إذ جرفت المياه عشرات المركبات وأغرقت منازل ومتاجر. وتمكنت السلطات من استعادة 172 مركبة جرفتها السيول، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الخسائر المادية والبشرية.

وكان الرئيس وليام روتو قد أعلن أمس الأول السبت أنه أمر بالإفراج الفوري عن مخزون من المواد الغذائية من الاحتياطي الوطني لتوزيعها على الأسر المتضررة. وجاءت هذه الخطوة في إطار جهود عاجلة للتخفيف من آثار الكارثة وتوفير الدعم للمواطنين الذين فقدوا مصادر رزقهم أو مساكنهم.

TOPSHOT - People salvage damaged vehicles from receding flood waters in downtown Nairobi following a night of heavy rainfall that resulting in heavy flooding around Nairobi on March 07, 2026. (Photo by Tony KARUMBA / AFP)
تمكنت السلطات من استعادة 172 مركبة جرفتها السيول، في وقت تتواصل فيه عمليات تقييم الخسائر المادية والبشرية (الفرنسية)

ويرى خبراء أن ظاهرة الاحتباس الحراري تزيد من حدة الفيضانات والجفاف في شرق أفريقيا عبر تركيز الأمطار في فترات قصيرة بكميات كبيرة. وأظهرت دراسة حديثة صادرة عام 2024 عن "وورلد ويذر أتريبيوشن" (World Weather Attribution) أن التغير المناخي جعل الأمطار المدمرة في المنطقة أكثر احتمالا بضعفين مقارنة بالماضي، مما يضع المنطقة أمام تحديات متزايدة في مواجهة الكوارث الطبيعية.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان