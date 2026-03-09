الناتو يُسقط صاروخا إيرانيا جنوبي تركيا وواشنطن تعلق عمل قنصليتها

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة الدفاع التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق المتوسط أسقطت صاروخا باليستيا أُطلق من إيران ودخل أجواء تركيا.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن شظايا الصاروخ سقطت بمنطقة مفتوحة في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

في غضون ذلك نقلت وكالة رويترز عن الرئاسة التركية تحذيرها مجددا جميع الأطراف، وخاصة إيران، من اتخاذ أي خطوات تهدد الأمن الإقليمي والمدنيين.

أمريكا تأمر موظفيها بالمغادرة

وفي الأثناء، علقت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الخدمات القنصلية في جنوب تركيا، وأمرت الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين وأفراد أسرهم بمغادرة القنصلية في مدينة أضنة، بسبب "المخاطر الأمنية".

وفي بيان نُشر على موقع الخارجية اليوم الاثنين، نصحت الوزارة الأمريكيين في جنوب شرق تركيا بالمغادرة فورا.

وسبق للخارجية أن أصدرت إجراءات مماثلة في دول الخليج والعراق ولبنان على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبالقرب من مدينة أضنة جنوب شرقي تركيا، تقع قاعدة إنجرليك الجوية، التي تستخدمها القوات الأمريكية، بالإضافة للقوات الجوية الملكية البريطانية.

ولليوم العاشر، تتواصل الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط على إيران، وأسفرت عما لا يقل عن 1332 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وسط قلق من توسع نطاق الحرب إقليميا.