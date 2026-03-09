ترمب: قرار إنهاء الحرب مشترك مع نتنياهو ولست راضيا عن اختيار نجل خامنئي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن قرار وقف الحرب مع إيران سيُتخذ بالتشاور مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حين عبّر عن استيائه من اختيار مجتبى خامنئي في منصب المرشد الأعلى الجديد لإيران.

وأوضح ترمب، في تصريحات هاتفية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن نتنياهو سيشارك في صياغة ملامح التسوية، قائلا "أعتقد أن الأمر مشترك إلى حد ما، نحن نتشاور، وسأتخذ القرار في الوقت المناسب، لكن جميع العوامل ستكون موضع اعتبار".

وفي السياق، نقلت أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة إسرائيل يوم الثلاثاء للاجتماع بنتنياهو.

وفي مقابلة منفصلة مع شبكة فوكس نيوز، أعرب ترمب عن عدم رضاه إزاء اختيار مجتبى خامنئي مرشدا لإيران، قائلا "لست سعيدا بذلك".

وتولى آية الله مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى الجديد لإيران خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.

"وجّهنا ضربة قاسية للغاية"

وفي سياق متصل، كشف ترمب أن إيران وجّهت خلال الأشهر الأربعة الماضية نحو 1200 صاروخ صوب دول في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "دول المنطقة كانت تخشى إيران لسبب وجيه، لكنها لم تعد كذلك الآن".

وأضاف أن الولايات المتحدة وجّهت لإيران ضربة قاسية للغاية، على نحو لم تكن أي دولة أخرى لتُقدم عليه، رغم إقراره بأن طهران ما زالت تحتفظ ببعض القدرات المتبقية.

ومنذ فجر السبت 28 فبراير/شباط 2026، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أطلقت عليها تل أبيب اسم "زئير الأسد"، في حين سمّتها واشنطن "الغضب الملحمي"، وأودت بحياة المرشد الأعلى ومسؤولين أمنيين وعسكريين كبار، إضافة إلى مدنيين. وردّت طهران بعملية "الوعد الصادق 4".

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل أن الضربة الافتتاحية أدت إلى مقتل 49 من كبار القادة الإيرانيين، في حين استهدفت الغارات المشتركة عشرات المواقع في طهران ومدن قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج وتبريز، وأسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.