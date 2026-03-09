تركيا تنشر مقاتلات وأنظمة دفاع جوي في شمال قبرص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، نشر 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" وأنظمة دفاع جوي في جمهورية شمال قبرص التركية، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن في المنطقة"، وذلك "في ضوء التطورات الأخيرة" بحسب بيان لها.

كما نقلت قناة "إن تي في" التركية عن مسؤول في هيئة الطيران المدني في شمال قبرص أن نشر المقاتلات يأتي في سياق تعزيز الدفاعات الجوية في المنطقة.

وسبق أن أفاد مصدر في وزارة الدفاع التركية، يوم السبت، بأن تركيا تدرس إرسال طائرات مقاتلة إلى شمال قبرص "لضمان أمن" الجمهورية -التي لا تعترف بها سوى أنقرة– وقال إنه "في ضوء التطورات الأخيرة، يجري وضع خطط مرحلية لضمان أمن جمهورية شمال قبرص التركية".

وتعتبر جمهورية شمال قبرص التركية كيانا لا تعترف به سوى تركيا، بعد إعلانه الاستقلال عام 1983 في الشطر الشمالي من الجزيرة المتوسطية، بينما يعتبره المجتمع الدولي والأمم المتحدة جزءًا من جمهورية قبرص.

يُذكر أن هذا الانتشار العسكري يأتي بعد أسبوع من هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة "أكروتيري" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في جنوب الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن الطائرة سقطت على مدرج القاعدة، ولم تُسفر عن قتلى أو جرحى أو أضرار مادية كبيرة، وأنه تم اعتراض طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين نحو القاعدة.

وأعلن وزير خارجية قبرص الرومية كوستانتينوس كومبوس، أن طائرات مسيّرة محمّلة بمتفجرات انطلقت من الأراضي اللبنانية ونفّذت هجمات على قواعد عسكرية بريطانية.

وعقب الهجوم، طلب الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، المساعدة من بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى إثر ذلك، أعلنت كل من بريطانيا واليونان وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا أنها سترسل قوات بحرية إلى شرق البحر المتوسط وإلى قبرص.

وأمس الأحد، وصلت الفرقاطة "إف جي إس نوردراين – فيستفالن" التابعة للبحرية الألمانية، إلى ميناء مدينة ليماسول في جنوب قبرص ورست هناك.

وسيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبرص اليوم الاثنين، بحسب ما أفاد مكتبه، في وقت أرسلت فيه فرنسا سفنا حربية إلى المتوسط بعد الهجوم على الجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقي ماكرون الرئيس خريستودوليدس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة بافوس الساحلية لإجراء محادثات حول الوضع الأمني الإقليمي.