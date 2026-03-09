قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن هدف بلاده هو إبعاد تركيا عن لهيب الحرب الإيرانية، في الوقت الذي استدعت فيه الخارجية السفير الإيراني بأنقرة بعد إسقاط صاروخ باليستي إيراني ثانٍ في المجال الجوي التركي.

وأوضح أردوغان، في تعليق بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن إيران تواصل اتخاذ خطوات خاطئة واستفزازية وغير مبررة، بالرغم من "تحذيراتنا الجادة".

وأضاف أن موقف تركيا واضح، ويكمن في جهودها الاستثنائية لمنع اتساع رقعة النار، ومنع سفك المزيد من الدماء، مبينا أنها تقف في الأزمة الإيرانية إلى جانب الحق والعدالة والقانون الدولي والسلام، وحل الصراعات عبر الحوار.

ولفت أردوغان إلى أنهم أجروا مباحثات مع 16 زعيما لإيجاد مخرج للأزمة، وذلك في سياق حراك دبلوماسي مكثّف منذ اليوم الأول للحملة الأمريكية الإسرائيلية على إيران .

وتابع قائلا إنهم سيواصلون متابعة التطورات بتنسيق مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفائهم الآخرين، وسيستمرون باتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمنهم، ⁠بعد نشر 6 طائرات من طراز "إف-16" شمال قبرص اليوم الاثنين.

مراقبة وتأهّب

وبيّن أردوغان أن هناك مراقبة على مدار الساعة للأجواء التركية ضد التهديدات المحتملة. وشدد على ضرورة عدم الانخراط في حسابات قد تلقي بظلالها على "علاقات الجوار والأخوّة التي تمتد لألف عام وتفتح جراحا عميقة في قلوب وأذهان شعبنا".

وقال الرئيس التركي إن جميع مؤسسات الدولة في حالة تأهب بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، مؤكدا أن بلاده قوية في جميع المجالات، وقادرة على صد كل أنواع الهجمات و"كسر الأيادي الخبيثة التي تستهدف وجودها".

واليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أنظمة الدفاع التابعة للناتو في شرق المتوسط أسقطت صاروخا باليستيا أُطلق من إيران ودخل أجواء تركيا.

وفي ذات السياق، استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم، السفير الإيراني لدى أنقرة محمد حسن حبيب الله زاده، لإبلاغه استياء تركيا وقلقها بشأن حادثة الذخيرة الباليستية التي أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول بأن الخارجية التركية طلبت من السفير الإيراني توضيحا حول الحادثة.

ولليوم العاشر، تتواصل الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط على إيران، وأسفرت عما لا يقل عن 1332 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وسط قلق من توسّع نطاق الحرب إقليميا.