بريطانيا وأستراليا تسحبان دبلوماسيين ورعايا من لبنان والإمارات

سحبت بريطانيا بعض موظفي خارجيتها وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان، بينما طلبت أستراليا من عائلات دبلوماسييها مغادرة الإمارات، مع احتدام الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها اتخذت إجراء احترازيا يقضي ‌بسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان.

وأضافت في منشور على منصة إكس أن السفارة البريطانية في لبنان تواصل عملها بصورة طبيعية.

أستراليا

من ناحية أخرى، طلبت أستراليا من أفراد عائلات ومرافقي موظفيها الدبلوماسيين في الإمارات مغادرة البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن الوضع الأمني في المنطقة في تدهور.

وأضافت في منشور على منصة إكس: "تم تحديث نصائحنا المتعلقة بالسفر لتعبر عن هذا التوجه. ما زلنا ننصح الأستراليين بعدم السفر إلى الإمارات".

وقالت إن أكثر من 1700 أسترالي عادوا إلى البلاد حتى الآن على متن رحلات تجارية قادمة من الإمارات.

وكان يوجد نحو 115 ألف أسترالي في الشرق الأوسط عندما بدأ الصراع قبل 10 أيام.

وقالت أستراليا، الحليف الوثيق للولايات ‌المتحدة، إنها لن تنشر قوات في الشرق الأوسط إذا تصاعد الصراع، لكنها أشارت إلى ‌أنها تدرس ‌طلبات للمساعدة في حماية الدول من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه لا يسعى إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي ‌أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتعطيل الأعمال التجارية وعرقلة حركة الطيران.

الولايات المتحدة

وأمس الأحد، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلات موظفي الحكومة بمغادرة السعودية بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

إعلان

وشرعت الولايات المتحدة -الاثنين الماضي- في سحب موظفيها غير الأساسيين من دول الخليج العربي، بعد مرور 3 أيام على اندلاع الحرب.

وفي الرياض، وافقت السفارة الأمريكية الثلاثاء الماضي على المغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين، بعد 4 أيام من بدء الحرب، وذلك في اليوم نفسه الذي تعرضت فيه السفارة لهجوم بواسطة طائرات مسيرة إيرانية، أسفر عن حريق ألحق أضرارا بمنشآتها.

وفي العاصمة الأردنية عمّان، أصدرت السفارة الأمريكية أمس الأحد تنبيها أمنيا طالبت فيه المواطنين الأمريكيين المقيمين في الأردن بتوخي الحذر والنظر في مغادرة الشرق الأوسط.