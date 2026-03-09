أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

بريطانيا وأستراليا تسحبان دبلوماسيين ورعايا من لبنان والإمارات

FILE PHOTO: Sarah and Ed Short, passengers from a BA flight from Oman for British nationals, are welcomed by Sarah's sister and their son Alex's fiancée, after their evacuation amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, upon their arrival at Heathrow International Airport in London, Britain, March 5, 2026. REUTERS/Isabel Infantes/File Photo
عائلة بريطانية أُجليت من الشرق الأوسط تصل إلى لندن (رويترز)
Published On 9/3/2026

سحبت بريطانيا بعض موظفي خارجيتها وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان، بينما طلبت أستراليا من عائلات دبلوماسييها مغادرة الإمارات، مع احتدام الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جانب وإيران من جانب آخر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها اتخذت إجراء احترازيا يقضي ‌بسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان.

وأضافت في منشور على منصة إكس أن السفارة البريطانية في لبنان تواصل عملها بصورة طبيعية.

أستراليا

من ناحية أخرى، طلبت أستراليا من أفراد عائلات ومرافقي موظفيها الدبلوماسيين في الإمارات مغادرة البلاد.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ إن الوضع الأمني في المنطقة في تدهور.

وأضافت في منشور على منصة إكس: "تم تحديث نصائحنا المتعلقة بالسفر لتعبر عن هذا التوجه. ما زلنا ننصح الأستراليين بعدم السفر إلى الإمارات".

وقالت إن أكثر من 1700 أسترالي عادوا إلى البلاد حتى الآن على متن رحلات تجارية قادمة من الإمارات.

وكان يوجد نحو 115 ألف أسترالي في الشرق الأوسط عندما بدأ الصراع قبل 10 أيام.

وقالت أستراليا، الحليف الوثيق للولايات ‌المتحدة، إنها لن تنشر قوات في الشرق الأوسط إذا تصاعد الصراع، لكنها أشارت إلى ‌أنها تدرس ‌طلبات للمساعدة في حماية الدول من الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه لا يسعى إلى إجراء مفاوضات لإنهاء الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي ‌أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وتعطيل الأعمال التجارية وعرقلة حركة الطيران.

US President Donald Trump disembarks from Air Force One upon arrival at Miami International Airport in Miami, Florida, on March 7, 2026, after traveling to Dover Air Force Base for a dignified transfer solemn event for six US soldiers killed in an Iranian strike in Kuwait. (Photo by SAUL LOEB / AFP)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الفرنسية)

الولايات المتحدة

وأمس الأحد، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين وأفراد عائلات موظفي الحكومة بمغادرة السعودية بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة.

وشرعت الولايات المتحدة -الاثنين الماضي- في سحب موظفيها غير الأساسيين من دول الخليج العربي، بعد مرور 3 أيام على اندلاع الحرب.

وفي الرياض، وافقت السفارة الأمريكية الثلاثاء الماضي على المغادرة الطوعية للموظفين غير الأساسيين، بعد 4 أيام من بدء الحرب، وذلك في اليوم نفسه الذي تعرضت فيه السفارة لهجوم بواسطة طائرات مسيرة إيرانية، أسفر عن حريق ألحق أضرارا بمنشآتها.

وفي العاصمة الأردنية عمّان، أصدرت السفارة الأمريكية أمس الأحد تنبيها أمنيا طالبت فيه المواطنين الأمريكيين المقيمين في الأردن بتوخي الحذر والنظر في مغادرة الشرق الأوسط.

المصدر: الجزيرة + وكالات

