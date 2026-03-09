برلمان لبنان يمدد ولايته عامين ويؤجل الانتخابات مع احتدام الحرب

أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين، تمديد ولاية المجلس مدة سنتين، وتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في مايو/أيار المقبل، وذلك على وقع الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وأقر البرلمان اللبناني التمديد والتأجيل لمدة عامين، بعد موافقة 76 نائبا ومعارضة 41 وامتناع 4 نواب عن التصويت.

وعُقدت الجلسة في مقر البرلمان وسط بيروت بحضور عدد من نواب حزب الله، بينهم رئيس الكتلة محمد رعد، في حين كانت الطائرات الإسرائيلية تشن غارات على معقل الحزب في الضاحية الجنوبية، مستهدفة مقرات لمؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب.

وشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية بدعوى استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله.

ومنذ 2 مارس/آذار الجاري بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان 394 قتيلا و1130 جريحا، بينهم مئات الأطفال والنساء، وفقا لوزارة الصحة، أمس الأحد.

ووفق معطيات أوردتها منظمة العفو الدولية (أمنستي)، فإن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا في أنحاء لبنان بعد أقل من 100 ساعة على تصعيد القتال.

والخميس الماضي، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان أحياء برج البراجنة والحدث وحارة حريك والشياح في الضاحية الجنوبية بإخلاء منازلهم فورا.

واتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط هجمات على إيران، أسفرت عما لا يقل عن 1332 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.