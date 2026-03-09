الشرع يجدد إدانة "العدوان الإيراني" على قطر في اتصال مع الشيخ تميم

جدد الرئيس السوري أحمد الشرع إدانة سوريا "العدوان الإيراني الغاشم" المستمر على دولة قطر ودول المنطقة، وذلك في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد.

كما أكد أمير قطر والرئيس السوري ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة.

وأشارا إلى أهمية التعويل على المسارات السياسية والدبلوماسية وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وناقش أمير قطر والرئيس السوري تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الميدانية المتسارعة، حيث أكد الجانبان أهمية الوقف الفوري للتصعيد وضرورة درء الانزلاق نحو الفوضى.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد، السبت، لهجوم بـ10 صواريخ باليستية، وصاروخي كروز، من إيران.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيّرات ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقطت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وسط إدانات عربية ودولية واسعة ومطالبات بوقف هذه الاعتداءات.