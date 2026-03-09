الخارجية الإيرانية: بلادنا لن تقسَّم وستكون مقبرة للأعداء

توعد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن بلاده ستكون "مقبرة" لمن وصفهم بالأعداء، وقال إن الهدف من الحرب الأمريكية الإسرائيلية هو تقسيم وتجزئة إيران، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة في طهران، اتهم بقائي الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على مصادر ومنابع النفط في إيران كما فعلت في فنزويلا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صرح في وقت سابق بأن بلاده دخلت الحرب من أجل إسرائيل.

وقال المتحدث الإيراني إن الأمريكيين قاموا بتدمير المسار الدبلوماسي، حينما كانت إيران بصدد التفاوض معهم، متهما الأمريكيين بالترويج لما وصفها بالأكاذيب المتتالية لتبرير الحرب، التي يهدفون من خلالها -وفق تعبيره- إلى "هزيمة شعب وهوية، وتدمير بلد، وقتل الإنسان".

كما اتهم المسؤول الإيراني الأمريكيين باستهداف الأطفال والمنشآت المدنية والنفطية وغيرها، قائلا "نشهد استهدافا لمواقع غير عسكرية وهجمات تطال المدنيين، وهو ما يثبت أن هدف الحرب ليس مساعدة الشعب الإيراني".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن هذه الحرب هي "حرب حول الإنسانية، بين طرف يسعى للسيطرة والتدمير والقتل، وبين إيران التي تعمل على الحفاظ على كرامتها وعزتها والدفاع عن نفسها"، مؤكدا أن بلاده تركز جهودها على الدفاع عن نفسها في مواجهة " الهجمات الوحشية".

وقال بقائي إن من وصفهم بالمعتدين لا يفرقون بين القوميات الإيرانية ويعملون على شيطنة الإيرانيين للتأثير على الرأي العام الدولي حتى لا تكون هناك أي ردود على جرائمهم، وهو أسلوب استخدموه في أكثر من منطقة، مضيفا أن كل المواثيق الدولية تتعرض للخطر بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على بلاده.

دعوة لتفهم الموقف الإيراني

وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ليست في حرب مع جيرانها، واعتبر أن من حق إيران أن يكون لها رد فعل عندما تهاجَم أراضيها من أراضي دول المنطقة"، داعيا هذه الدول إلى "تفهم" الموقف الإيراني.

وبشأن الهجمات التي استهدفت قبرص وتركيا وأذربيجان، قال بقائي إن هيئة الأركان المسلحة الإيرانية أعلنت بشكل واضح أنه لم يكن هناك أي إطلاق من داخل الأراضي الإيرانية باتجاه هذه الدول، وقال إن "إيران حذرت بشكل متكرر من عمليات قد تكون محبوكة لإحداث الفتن"، كما تحدث عن اتصالات وصفها بالجيدة جرت بين رئيسي إيران وأذربيجان، وتم خلالها توضيح الموقف، بحسب تعبيره.

كما جدد المتحدث الإيراني موقف إيران بأن وجود القوات الأمريكية كان سببا في انعدام الأمن وإيجاد الخلافات بين دول المنطقة.

ومع تأكيده على التزام بلاده بالقوانين الدولية، قال بقائي إن "كل التجهيزات التي يتم استخدامها من قبل المعتدين ستكون هدفا لنا وفق القوانين الدولية".

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فبراير/شباط الماضي هجوما واسعا على إيران، أودى بحياة المئات، على رأسهم المرشد علي خامنئي وقادة عسكريون كبار، وردت طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات تجاه إسرائيل، كما شنت هجمات على ما تعتبرها قواعد أمريكية في المنطقة.