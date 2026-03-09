الحرس الثوري يقصف إسرائيل بصواريخ "ثقيلة" ويرفض وقف الهجمات قبل "هزيمة العدو"

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن تنفيذ موجة جديدة من الهجمات العسكرية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية، مؤكدا أن عملياته "لن تتوقف حتى هزيمة العدو وجعله يندم".

وقال الحرس الثوري في بيان، مساء اليوم الاثنين، إنه أطلق الموجة 32 من عملية "الوعد الصادق 4″، ضد أهداف في الأراضي المحتلة باستخدام صواريخ "قدر" و"خرمشهر".

وبث التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها توثّق إطلاق هذه الموجة على أهداف في شمال ووسط الأراضي المحتلة.

في الوقت نفسه، أكد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري العميد مجيد موسوي استمرار الهجمات للرد على الولايات المتحدة وإسرائيل، قائلا: "كونوا على يقين أن الهجوم على العدو لن يتوقف لحظة واحدة".

وتابع موسوي "من الآن فصاعدا لن نطلق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن"، مؤكدا أن "تواتر الإطلاقات ومستوى الموجات سيصبح أعلى وسيتسع نطاقها".

وفي بيان سابق، تحدث الحرس الثوري عن الموجة 31 من الهجمات، ليل الأحد، مشيرا إلى أنه أهداها إلى المرشد الإيراني الجديد آية الله مجتبى خامنئي، القائد العام للقوات المسلحة، تحت شعار "لبيك يا خامنئي".

وأوضح البيان أن القوات الإيرانية استهدفت الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، إضافة إلى قواعد عسكرية إسرائيلية في مدينتي تل أبيب وحيفا.

كما أكد الحرس الثوري أنه استخدم خلال الهجمات صواريخ باليستية متطورة، بينها صواريخ "خيبر شكن" و"خرمشهر" و"قدر-5″، مشيرا إلى أن الضربات طالت أيضا قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذه الموجة شهدت استخدام صواريخ فائقة الثقل، في تصعيد لافت في نوعية الأسلحة المستخدمة ضمن العمليات الجارية.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد غير مسبوق في المواجهة العسكرية الإقليمية، مع استمرار تبادل الهجمات بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل لليوم العاشر على التوالي، واتساع نطاق العمليات العسكرية في عدة جبهات بالمنطقة.

الولاء لمجتبى

وفي وقت سابق، أعلن كل من الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني ولاءهما للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، الذي اختير خلفا لوالده علي خامنئي بعد اغتياله في غارة جوية أمريكية إسرائيلية في بداية الحرب في 28 فبراير/شباط الماضي.

وجاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما وكالة فارس للأنباء، أكدت فيهما المؤسستان العسكريتان التزامهما بدعم القيادة الجديدة ومواصلة الدفاع عن البلاد.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية في بيانها إنها ستستمر في حماية إيران من أعدائها تحت قيادة المرشد الجديد، مؤكدة استمرار مهامها العسكرية والأمنية في ظل التطورات الإقليمية المتصاعدة.

وكان مجلس خبراء القيادة في إيران قد أعلن، الأحد، اختيار مجتبى مرشدا أعلى للبلاد خلفا لوالده.