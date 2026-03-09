أعلن الجيش ⁠الأمريكي، اليوم الأحد، مقتل جندي متأثرا بجراحه ⁠التي أصيب بها خلال الهجوم المضاد الأولي ⁠الذي شنته إيران قبل أسبوع، مما يرفع عدد الأمريكيين القتلى في صفوف الجيش ‌خلال الحرب مع إيران حتى الآن إلى 7.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، "توفي الليلة الماضية عسكري أمريكي متأثرا ⁠بجراحه التي أصيب ⁠بها خلال الهجمات الأولى للنظام الإيراني في منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت أن العسكري أصيب بجراح خطيرة في ⁠موقع هجوم على ⁠القوات الأمريكية في السعودية في أول مارس/آذار الجاري.

وأوضح البيان أن هوية القتيل ‌لن يكشف عنها إلا بعد مرور 24 ساعة ‌على إخطار ‌أقاربه.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت -مساء الاثنين- ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف جنودها إلى 6، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين بجروح وُصفت بـ"الخطيرة"، وذلك في إطار العمليات العسكرية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وشنّت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران منذ صباح السبت، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.