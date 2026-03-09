أخبار|الإمارات العربية المتحدة

الإمارات تعلن مقتل اثنين من أفراد الجيش في تحطم طائرة

شعار وزارة الدفاع الإماراتية - المصدر حساب الوزارة على X
وزارة الدفاع الإماراتية قالت إن سقوط طائرة عمودية تسبب بمقتل اثنين من منتسبيها (حساب وزارة الدفاع الإماراتية)
Published On 9/3/2026

قالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن اثنين من أفراد القوات المسلحة قُتلا، اليوم الاثنين، ‌في حادث تحطم طائرة عمودية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن اثنين من منتسبي القوات المسلحة قتلا إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني اليوم.

من جانبها، أعربت قطر عن خالص تعازيها ومواساتها للإمارات، وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامنها الكامل مع أبو ظبي ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.

المصدر: وكالات

