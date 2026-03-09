الإمارات تعلن مقتل اثنين من أفراد الجيش في تحطم طائرة

قالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن اثنين من أفراد القوات المسلحة قُتلا، اليوم الاثنين، ‌في حادث تحطم طائرة عمودية.

وأوضحت وزارة الدفاع أن اثنين من منتسبي القوات المسلحة قتلا إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني اليوم.

من جانبها، أعربت قطر عن خالص تعازيها ومواساتها للإمارات، وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامنها الكامل مع أبو ظبي ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.