الإمارات تعلن مقتل اثنين من أفراد الجيش في تحطم طائرة
Published On 9/3/2026
قالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان إن اثنين من أفراد القوات المسلحة قُتلا، اليوم الاثنين، في حادث تحطم طائرة عمودية.
وأوضحت وزارة الدفاع أن اثنين من منتسبي القوات المسلحة قتلا إثر سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبهم الوطني اليوم.
من جانبها، أعربت قطر عن خالص تعازيها ومواساتها للإمارات، وأكدت وزارة الخارجية القطرية تضامنها الكامل مع أبو ظبي ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها.
المصدر: وكالات