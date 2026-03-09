ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الأمريكيين خلال الحرب على إيران

أعلن حساب القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" على منصة إكس وفاة جندي من الحرس الوطني الأمريكي في الكويت، في السادس من مارس/آذار، إثر ما وصفتها بـ"حادثة صحية طارئة"، مؤكدة أنه يجري حاليا التحقيق في سبب الوفاة.

وبوفاة هذا الجندي، ترتفع حصيلة الجنود الأمريكيين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي إلى 8 جنود، بالإضافة إلى إصابة 18 آخرين بجروح وُصفت بأنها "خطيرة"، وذلك في إطار العمليات العسكرية المشتركة التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.

وقبل ساعتين فقط من الإعلان عن وفاة الجندي الأخير، كان الجيش ⁠الأمريكي قد أعلن مقتل جندي متأثرا بجروحه ⁠التي أصيب بها خلال الهجوم المضاد الأولي ⁠الذي شنته إيران قبل أسبوع، موضحا أن العسكري أصيب بجروح خطيرة في ⁠موقع هجوم على ⁠القوات الأمريكية في السعودية في الأول من مارس/آذار الجاري.

وأوضح البيان أن "هذا هو الجندي السابع الذي يُقتل في العمليات القتالية خلال عملية الغضب الملحمي"، مؤكدا أن هوية القتيل ‌لن يكشف عنها إلا بعد مرور 24 ساعة ‌على إخطار ‌أقاربه.

وجاء الإعلان عن وفاة الجنديين الأخيرين بعد يوم من حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مراسم إعادة جثامين 6 جنود قتلوا خلال الحرب على إيران.

وتشن أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران منذ صباح السبت 28 فبراير/شباط، أسفر عن مقتل المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي وعشرات القادة العسكريين الإيرانيين، بالإضافة إلى استهداف دفاعات جوية ومنصات إطلاق صواريخ.

وردَّت طهران بإطلاق موجة صاروخية واسعة استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل وعلى مواقع في دول الخليج، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين وإلحاق دمار بالبنية التحتية.