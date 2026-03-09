احتجاجات في إندونيسيا رافضة للحرب على إيران والحكومة تؤكد حيادها

نظم مئات من نشطاء "التحالف الوطني لمناهضة الصهيونية" مظاهرة وسط جاكرتا لإدانة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

ورفض المتظاهرون مشاركة إندونيسيا في "مجلس السلام" الذي أنشئ مؤخرا بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وإرسال قوات إندونيسية إلى قطاع غزة، قائلين إن ذلك لن يؤدي إلا إلى استمرار احتلال فلسطين.

وتعتبر هذه ثالثة الوقفات والمظاهرات التي انطلقت في جاكرتا خلال أيام، ورفعت شعارات لرفض الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ورفض مشاركة إندونيسيا في مجلس السلام.

بدورها، أعربت الحكومة الإندونيسية مرة أخرى عن قلقها العميق إزاء تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وانتشارها وتأثيرها، داعية الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف هجماتهما على إيران، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية.

كما دعت جاكرتا طهران إلى وقف هجماتها التي تستهدف الدول المجاورة لها في المنطقة، بما في ذلك قطر والإمارات والسعودية وعمان والبحرين والكويت والأردن.

وأكدت إندونيسيا مجددا ضرورة التزام جميع الأطراف بدعم مبادئ القانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بحظر استخدام القوة ضد سيادة الدول وسلامة أراضيها، مشجعة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف التوترات، والعودة إلى طاولة المفاوضات من خلال الحوار والدبلوماسية.

وتواصل الحكومة الإندونيسية مراقبة تأثير النزاع في المواطنين الإندونيسيين بالمنطقة عن كثب، وقد أعدت تدابير طارئة في حالة ما إذا تطلبت الظروف إعادتهم من مختلف البلدان، كما جاء في البيان.

وكانت الخارجية الإندونيسية قد أكدت التزامها بمبدأ السياسة الخارجية المستقلة والفاعلة، والحياد في الاستجابة للتصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وخاصة الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقال المدير العام لدائرة آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا في وزارة الخارجية الإندونيسية سانتو دارموسومارتو في تصريحات صحفية إن "هذا الموقف لم يتخذ فقط كتعبير عن الولاية الدستورية، ولكن أيضا حتى تتمكن إندونيسيا من لعب دور فاعل وبناء في الحفاظ على النظام العالمي".

وأضاف "كشكل من أشكال تنفيذ سياستنا الخارجية المستقلة والفاعلة، وبالطبع الولاية الدستورية للمشاركة في الحفاظ على النظام العالمي، تأمل إندونيسيا في أن تلعب دور الوسيط النزيه، وليس كطرف متحيز".

وأوجز سانتو 3 خطوات اتخذتها حكومته وهي:

أولا: أصدرت الحكومة بيانات تحث فيها جميع الأطراف المشاركة في النزاع على وقف العنف، واتخاذ خطوات فورية لتهدئة الوضع، وقال إن إندونيسيا أوصلت هذا النداء منذ اندلاع النزاع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يوم السبت 28 فبراير/شباط.

ثانيا: كثفت الحكومة أيضا الاتصالات الدبلوماسية مع دول المنطقة، وقد بُذلت هذه الجهود لتشجيع الحوار والدبلوماسية، وكذلك لإيصال استعداد إندونيسيا للعب دور الوسيط إذا احتاجت الأطراف المعنية إلى ذلك.

وفي هذا الخصوص، قال سانتو إن وزير الخارجية سوغيونو تواصل هاتفيا خلال أسبوع مع وزراء خارجية كل من إيران والإمارات والسعودية، كما تواصل الرئيس برابوو سوبيانتو أيضا مع قادة الإمارات وقطر والأردن، وقال موضحا "بالطبع، ما نريد القيام به هو تشجيع التوصل إلى حل سلمي قائم على القانون الدولي".