اتصالات دولية داعمة لقطر.. تضامن بريطاني وإسباني وإدانة للاعتداءات الإيرانية

توالت الاتصالات والرسائل الدولية الداعمة لدولة قطر في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة، إذ تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رسالة خطية من ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أعرب فيها عن تضامن بلاده الكامل والثابت مع قطر في مواجهة العدوان الإيراني، مؤكدا وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الدوحة في حماية أمنها واستقرارها.

وفي سياق متصل، أعلن الديوان الأميري أن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من ملك إسبانيا فيليبي السادس، عبَّر خلاله عن تضامن مدريد مع دولة قطر إثر الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها.

وأكد ملك إسبانيا خلال الاتصال وقوف بلاده إلى جانب قطر في صون سيادتها وأمن أراضيها ومواطنيها.

كما أثنى العاهل الإسباني على الجهود التي تبذلها دولة قطر في إدارة الأزمة الحالية، مشيدا بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها السلطات القطرية ونجاحها في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

تضامن فرنسي

كما تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في وقت سابق من أمس الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أدان مواصلة "العدوان الإيراني الغاشم" على قطر ودول المنطقة، وما يمثله من تهديد لأمنها واستقرارها وسيادتها.

وأوضح الديوان الأميري أن ماكرون أكد تضامن فرنسا الكامل مع قطر في مواجهة الهجمات الإيرانية التي تتعرض لها، مشيدا بفعالية القوات المسلحة القطرية في تعزيز الأمن وحماية كل مَن على أراضيها، بما في ذلك المقيمون الفرنسيون.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد جدَّد إدانة بلاده لما وصفه بـ"العدوان الإيراني الغاشم" المستمر على دولة قطر ودول المنطقة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر اليوم الأحد.

وأكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف الملائمة للتهدئة، مشددين على أهمية التعويل على المسارات السياسية والدبلوماسية وفق مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.