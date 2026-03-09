إيران تقرر مصادرة أملاك الإيرانيين "المتعاونين" مع أمريكا وإسرائيل

أعلنت السلطات القضائية في إيران -اليوم الاثنين- أنها ستصادر أملاك المغتربين الإيرانيين الذين "يتعاونون" مع إسرائيل والولايات المتحدة، وستفرض عليهم عقوبات.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مكتب المدعي العام الإيراني، أنه سيصادر ممتلكات الإيرانيين المقيمين في الخارج المتعاونين مع العدو.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية نقلا عن مكتب النائب العام أن "الإيرانيين في الخارج الذين يصطفون إلى جانب العدو المعتدي الأمريكي الصهيوني ويرافقونه ويتعاونون معه سيواجهون مصادرة جميع أملاكهم وغير ذلك من العقوبات القانونية بموجب القانون".

وأشار الموقع إلى قانون بهذا الشأن أُقرّ بعد حرب الـ12 يوما التي اندلعت في يونيو/حزيران مع إسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة بشكل محدود عبر ضرب منشآت نووية إيرانية.

وتضم أمريكا وأوروربا أعدادا كبيرة من الإيرانيين المقيمين في الخارج. وخرجت مظاهرات معارضة في أمريكا وفرنسا والبرتغال وغيرها من العواصم الأوروبية، ولوّح فيها بعض المتظاهرين بأعلام إسرائيل والولايات المتحدة.

الإيرانيون في الخارج

وتتباين التقديرات بشأن عدد الإيرانيين الذين يعيشون خارج إيران، إلا أن رئيس منظمة السجل المدني في إيران، هاشم كاركر قال في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية قبل عامين إن عدد الإيرانيين داخل البلاد يبلغ 83 مليونا و500 ألف نسمة، وإن الإيرانيين في الخارج يقدر عددهم بنحو 4 ملايين.

ويتوزع الإيرانيون على دول عدة من العالم، ففي حين تحتضن الولايات المتحدة الكتلة الكبرى من الجالية الإيرانية، وتحديدا في مدينة لوس أنجلوس، تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية وتضم مئات الآلاف من المقيمين والمستثمرين الإيرانيين.

كما تبرز أوروبا وجهة رئيسية للهجرة الإيرانية، لا سيما ألمانيا وبريطانيا والسويد، بالإضافة إلى وجود تجمعات حيوية وكبيرة في كل من كندا وتركيا.