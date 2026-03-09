بعد تولي المرشد الجديد.. إيران تطلق جيلا جديدا من الصواريخ على تل أبيب

قال الحرس الثوري الإيراني، عقب تعيين مجتبى خامنئي مرشدا جديدا لإيران، إنه أطلق جيلا جديدا من الصواريخ باتجاه تل أبيب، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الهجمات في وسط إيران بالتزامن مع الهجوم على لبنان.

وأظهرت وسائل الإعلام الإسرائيلية حالة استنفار كبيرة عقب سقوط شظايا صاروخية في المدينة، فجر الاثنين.

وأعلن التلفزيون الإيراني عن تنفيذ الموجة 30 من عملية الوعد الصادق 4 بنجاح تام، في حين أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن الصواريخ أُطلقت على الأراضي المحتلة بعد تعيين المرشد الجديد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، إن إسرائيلية أصيبت بجروح متوسطة إثر سقوط شظايا صاروخية في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية عن الشرطة الإسرائيلية، قولها إن الأضرار في مدينة ريشون لتسيون ناجمة عن قنبلة انشطارية وليس عن شظايا صواريخ اعتراضية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن شظايا صاروخية سقطت على ريشون لتسيون بعد وصول دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية إلى مناطق شمال ووسط إسرائيل.

صواريخ انشطارية

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران باتجاه وسط إسرائيل، حيث تم اعتراض عدد منها ومعظم الشظايا بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية تضمنت صواريخ انشطارية.

استهداف الحرس الثوري

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء موجة جديدة من الهجمات في وسط إيران بالتزامن مع الهجوم على لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات استهدفت "البنية التحتية التابعة للنظام" في وسط إيران، الاثنين، وهو أول إعلان من نوعه منذ عيّنت الجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا لها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب بعد وقت قصير من إعلانه تنفيذ ضربات على حزب الله في لبنان، أن القوات الإسرائيلية "بدأت موجة إضافية من الضربات على البنية التحتية التابعة للنظام الإرهابي الإيراني في وسط إيران".

كما أفاد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق الاثنين، بأنه استهدف مقر سلاح الجو التابع للحرس الثوري في قلب طهران.

من جهة أخرى، أفاد الجيش الأمريكي اليوم بمقتل عسكري سابع متأثرا بإصابات لحقت به خلال الهجوم المضاد الأولي لإيران قبل أسبوع، وذلك بعد يوم من حضور الرئيس ترمب مراسم إعادة رفات القتلى الستة الآخرين إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، الأحد، تولي مجتبى خامنئي منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خلفا لوالده علي خامنئي، الذي قُتل في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الواسع على طهران فجر السبت 28 فبراير/شباط.

وأصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا الاثنين أعلن فيه ولاءه للمرشد الأعلى الجديد، مؤكدا أنه "تحت إمرة مجتبى خامنئي سيجعل أمريكا وإسرائيل والأعداء يندمون على مهاجمة إيران".