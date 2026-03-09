أمير قطر يتلقى اتصالا من المستشار الألماني لبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة

تلقّى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا، اليوم الاثنين، من المستشار الألماني فريدريش ميرتس تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وقال بيان للديوان الأميري القطري إن المستشار الألماني اطمأن على الأوضاع بقطر، في ضوء استمرار "الاعتداءات الإيرانية السافرة" على قطر ودول المنطقة.

كما تناول الاتصال الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاحتواء التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، "لا سيما ما تشهده المنطقة من تداعيات اقتصادية تُلقي بظلالها على المستويين الإقليمي والدولي، وما ينعكس من ذلك على أمن الطاقة العالمي"، بحسب البيان.

وأكد الجانبان أن المرحلة الراهنة "تستوجب تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وتغليب الحلول الدبلوماسية، بما يُسهم في وقف التصعيد والحفاظ على السلم والاستقرار"، مشيرَين إلى أن هذه الجهود "تنسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة القاضية بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها".

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، مساء الاثنين، عن تعرض دولة قطر لهجوم بـ17 صاروخا باليستيا و6 طائرات مسيّرة من إيران.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن القوات المسلحة القطرية نجحت في التصدي لجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، دون تسجيل أي خسائر.